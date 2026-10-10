Nicușor Dan avertizează asupra creșterii populismului în România: Trebuie să explicăm oamenilor ce înseamnă responsabilitatea

Președintele României, Nicușor Dan, a atras atenția, sâmbătă, 10 octombrie, asupra creșterii populismului în România și a nevoii de a promova responsabilitatea și soluțiile bazate pe realitate. Șeful statului a făcut aceste declarații în cadrul evenimentului dedicat împlinirii a 100 de ani de existență a Partidului Național Țărănesc (PNȚ), unde a vorbit și despre neîncrederea și pesimismul existente în societatea românească.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că responsabilitatea reprezintă opusul populismului, fenomen despre care afirmă că se află în creștere în România. În opinia sa, combaterea acestuia presupune un efort comun pentru a le explica cetățenilor importanța deciziilor responsabile și a alternativelor fundamentate pe realitate.

„Vorbim de responsabilitate, care este exact opusul populismului şi vedem din păcate o creştere a populismului în România şi este o luptă pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi pentru a explica oamenilor ce înseamnă responsabilitate şi ce însemană alternative bazate pe realitate şi nu pe diferite fantasme”, a afirmat președintele.

Declarația a fost făcută în cadrul ceremoniei dedicate centenarului Partidului Național Țărănesc, eveniment în care șeful statului a evidențiat importanța valorilor democratice și a responsabilității față de societate.

Nicușor Dan a abordat și problema încrederii cetățenilor în statul român, arătând că în numeroase segmente ale societății predomină o atitudine pesimistă.

Șeful statului a insistat asupra importanței loialității față de instituțiile statului și a convingerii că societatea poate contribui, prin eforturi comune, la dezvoltarea României.

El a vorbit despre „loialitatea faţă de statul român şi crediţa că toţi, împreună, putem face lucruri bune cu statul român”.

„Din nou, pare că în multe părţi ale societăţii domină pesimismul, neîncrederea”, a adăugat președintele.

În acest context, Nicușor Dan a evidențiat faptul că responsabilitatea și loialitatea față de stat sunt valori pentru care fondatorii și liderii Partidului Național Țărănesc au luptat și s-au sacrificat de-a lungul istoriei.

Potrivit șefului statului, aceste principii trebuie apărate și în prezent, iar păstrarea lor reprezintă o responsabilitate a societății românești.

În cadrul aceluiași eveniment, președintele Nicușor Dan a anunțat că sâmbătă a intrat în vigoare Legea centenarului Partidului Național Țărănesc.

Șeful statului a prezentat acest moment drept o recunoaștere a contribuției istorice a formațiunii politice, subliniind că societatea românească „apreciază acest secol de istorie”.

Evenimentul a marcat împlinirea a 100 de ani de la înființarea PNȚ, formațiune care a avut un rol important în istoria politică a României.