Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a fost prezent în emisiunea Live de la Digi24. În cadrul acesteia, edilul a vorbit despre alegerile care vor avea loc în acest an.

Primarul general al Municipiului București este încrezător în forțele sale și spune că are șanse pentru un nou mandat. Acesta a mai spus că lupta electorală se va între un candidat PSD și unul de dreapta cele mai multe șanse. Nicușor Dan spune că situația este asemănătoare cu cea din 2020.

„E o chestiune care ţine de alegători. Ce pot eu să spun, din perspectiva mea, este că în 2020 am avut un vot al publicului de dreapta, după 12 ani jalnici de PSD în Bucureşti, şi că am încercat să mă ţin de ceea ce am spus oamenilor în campania electorală, adică am scos Primăria din faliment, am adus fonduri europene.

Cred că o să fim din nou, în 2024, în paradigma dreapta versus PSD şi eu cred că alegătorii de dreapta vor vedea candidatul cu cele mai mari şanse”, a declarat Nicuşor Dan, la Digi 24, vineri seară.