Vineri seara, liderii coaliției s-au întâlnit din nou pentru a ajunge al un acord în ceea ce privește comasarea alegerilor.

Surse apropiate acestei chestiuni au precizat că situația este departe de rezolvare.

Potrivit surselor, PNL este de acord cu comasarea alegerilor locale cu alegerile europarlamentare. De cealaltă parte, PSD vrea o înțelegere în ceea ce privește întregul an, culminând cu un acord pentru alegerile prezidențiale.

De altfel, PSD ar dori un candidat unic la alegerile prezidențiale. Această înțelegere, spun sursele, include și o oferă de candidați comuni pentru alegerile europarlamentare.

Liberalii nu sunt de acord cu acest scenariu. Aceștia sunt de părere că o candidatură comună ar determina electoratul să se orienteze către alte formațiuni.

Așadar, au fost programate alte discuții pentru data de 18 februarie. Totuși, dacă nu se ajunge mai repede la o decizie, atunci nu s-ar mai putea face nicio comasare. Mai precis, ar fi depășite termenele legale în care aceasta se poate face.

Mihai Tudose a vorbit despre ședința de coaliție care a avut loc, subliniind că nu s-a luat o decizie referitoare la comasarea alegerilor. El a mai spus că ședințele acoperă diferite subiecte, nu numai acesta.

Au fost abordate aspecte precum stadiul implementării construcțiilor de autostrăzi, execuția bugetară și colectarea impozitelor, care au depășit așteptările.

Totuși, spune că au fost luate în considerare și argumentele pro și cele contra. De asemenea, spune că toate aceste dezbateri vor trebui să ajungă la o concluzie cât mai rapid, deoarece timpul disponibil este limitat.

Se așteaptă ca până în prima decada a lunii martie să fie finalizate.

În ceea ce privește alegerile din decembrie, Mihai Tudose și-a exprimat nemulțumirea, menționând că nu este o perioadă care să încurajeze prezența la vot.

Totuși, a evidențiat importanța unei prezențe mai mari pentru a asigura legitimitatea.

Sa nu credeti ca stam pe un singur subiect. Nu toti romanii asteapta aceste lucruri. Sunt argumente si pro si contra. Toate aceste zbateri vor trebui sa aiba un final cat de rapid, că in final nu va mai fi timp. In prima decada a lunii martie ar trebui sa fie gata.

Referitor la candidatura pentru alegerile prezidențiale, Mihai Tudose a menționat că PSD își dorește cel mai bun candidat, dar încă nu s-a discutat despre acest aspect.

Discuțiile au fost concentrate pe optimizarea aspectelor legate de anul electoral 2024, iar toate opțiunile sunt luate în considerare.

Despre posibila rupere a coaliției, Mihai Tudose a subliniat că este clar că aceasta va continua până la alegerile parlamentare.

El a menționat că s-au intrat în anumite condiții pentru a asigura stabilitatea în momente dificile.

„Fiind cel mai mare partid din România, vrem candidat PSD. Nu am discutat asta. Discutiile au fost despre optimizarea a tot ce inseaman an electoral 2024. Toate optiunile sunt pe masă. Ruperea coalitiei a spus-o Cîțu.

Este foarte clar ca aceasta Coalitie va merge pana in alegeri, pana in ultimele alegeri, cele parlamentare. Nu se poate sparge, am intrat in anumite conditii, tocmai pentru stabilitate in momente dificile. Gabi Firea este prima la candidatura, sta cel mai bine in sondaje.

Eu o sustin, este singurul nostru candidat. Marea batalie la europarlamentare este intre partea buna si partea rea”, a declarat Mihai Tudose la Digi24.