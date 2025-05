Claudiu Târziu a vorbit despre situația politică din România. El a spus că are informații sigure potrivit cărora PSD va intra la guvernare într-un viitor guvern condus de Ilie Bolojan.

Deocamdată, însă, PSD ar juca „dur”, adică nu se grăbește să intre la guvernare, dar nici nu vrea să rămână în opoziție.

Târziu a spus că decizia ca PSD să intre la guvernare a fost deja luată, dar că partidul face un joc politic, pentru a părea greu de convins. El a adăugat că este posibil ca PSD să obțină conducerea unui serviciu secret, dar că, de fapt, urmărește să negocieze ministere mai importante, care au bugete mari, cum ar fi Ministerul Dezvoltării sau al Transporturilor.

E posibil (să obțină șefia unui serviciu secret – n.red.). Dar poate că nici nu are o miză în asta, ci doar e o piesă prin care negociază ceva mai mult în guvernare, niște ministere care să fie bănoase.

Fostul lider AUR a mai spus că România trece printr-o criză economică și că guvernul va fi nevoit să ia măsuri dure, care îi vor afecta pe toți cetățenii. Nu știe exact ce decizii vor lua guvernanții, dar se așteaptă la schimbări legate de taxe și impozite.

Ar putea fi mărite taxele, inclusiv TVA, chiar dacă președintele Nicușor Dan a spus că acest lucru nu se va întâmpla. O variantă ar fi ca TVA pentru alimente să ajungă la același nivel cu cel general.

Târziu a mai spus că s-ar putea introduce un sistem de impozitare progresivă, adică cei care câștigă mai mult să plătească mai mult. A precizat că a auzit multe discuții despre acest subiect și că în alte țări astfel de măsuri au funcționat, dar în opinia lui, acest sistem duce la sărăcirea populației.

A mai spus că actualul sistem de taxe din România este haotic și plin de excepții, fiind de părere că, în realitate, nu există o taxă unică, ci mai multe taxe adăugate una peste alta, care ajung până la 46% din venituri.

De asemenea, s-ar putea să opteze pentru un sistem de impozitare a veniturilor progresiv. Am auzit discuții intense pe zona asta, s-au dat și exemple de reușite în alte țări. Eu știu că ăsta e un mod sigur de a-i sărăci pe toți.

Claudiu Târziu a spus că AUR ar fi trebuit să participe la consultările pentru formarea noului guvern. În opinia lui, orice partid politic care este în Parlament trebuie să-și reprezinte alegătorii, să spună ce crede și să facă propuneri pentru binele țării.

El a criticat atitudinea celor din AUR, spunând că nu este normal să lipsească sau să refuze participarea, invocând lipsa democrației. Acesta a amintit că AUR a participat la alegerile parlamentare și prezidențiale fără să conteste nimic la început, ba chiar a câștigat primul tur. De aceea, el consideră că nu este corect ca acum să spună că nu e democrație, pentru că aceste lucruri trebuiau reclamate de la început.

Târziu a mai spus că, în loc să protesteze, AUR ar fi trebuit să meargă la consultări și să-și spună punctul de vedere, explicând președintelui cum cred ei că pot fi rezolvate problemele din țară.

„Cred că orice partid parlamentar este chemat să-și reprezinte alegătorii și să spună ce crede și să facă propunerile pe care le consideră cele mai bune pentru țară. Nu are voie să tacă, nu are voie să lipsească, nu are voie să invoce nu știu ce lipsă a democrației. Păi, ai participat la legile parlamentare, după aceea la legile prezidențiale.

N-ai contestat nimic, inițial. Ai câștigat și primul tur. Păi, acum spui că nu e democrație? Trebuia să spui înainte că nu-i democrație. (…) Și acum te revolți? Pentru ce? Te duci acolo și spui punctul de vedere. Domnule președinte, noi credem că problemele pot fi rezolvate așa”, a completat el.