În opinia lui Claudiu Târziu, structurile teritoriale ale partidului nu funcționează eficient, iar o parte semnificativă dintre membri sunt dezamăgiți de promisiunile nerealizate și solicită schimbări.

Târziu a exclus posibilitatea de a reveni în AUR, precizând că decizia sa de a pleca a fost luată în mod deliberat și că partidul s-a abătut definitiv de la direcția inițială. Acesta a afirmat că, în ciuda aparenței de unitate, în interiorul formațiunii există frământări semnificative. Potrivit acestuia, lipsa unor perspective clare de guvernare a generat dezamăgire în rândul celor care aspirau la funcții publice.

El a anunțat lansarea unui nou proiect politic, numit „Acțiunea Conservatoare”, la finalul lunii iunie. Târziu susține că noua formațiune nu va deveni un refugiu pentru migrație politică, dar va rămâne deschisă pentru persoane cu caracter și competențe care împărtășesc valorile conservatoare. Potrivit acestuia, inițiativa are scopul de a reconstrui un pol de dreapta autentic în România.

„Este exclus, pentru că eu nu sunt un copil, eu când am luat o decizie am cântărit-o îndelung, am ştiut care sunt argumentele pentru care o iau, nu a fost un moft, nu a fost luată la nervi. Ştiu că nu mai e ceva de reparat acolo, partidul a fost deturnat grav de la drumul lui iniţial şi nu mai poate fi reechilibrat. Eu am încercat din interior cât am putut, dacă mai aveam speranţe că se poate, continuam”, a mai spus Târziu.