Data alegerilor prezidențiale se stabilește la Palatul Victoria, a reamintit Nicolae Ciucă. Preşedintele Senatului a vorbit, miercuri, despre ultimatumul dat de premierul României, Marcel Ciolacu, ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, de a pregăti Hotărârea de Guvern pentru stabilirea datei alegerilor prezidenţiale în septembrie 2024.

Potrivit spuselor sale, „aici este vorba de o decizie politică”. El a reamintit că data alegerilor se stabileşte de către Executiv.

„Aici e vorba de o decizie politică. Data alegerilor se stabileşte de către un guvern atunci când este în deplinătatea lui constituit din membrii aceluiaşi partid şi discuţia nu mai are loc.

Nicolae Ciucă le-a reamintit jurnaliștilor că nu va exista „un tandem președinte – premier” pentru că s-a decis deja ca fiecare partid politic să aibă propriul candidat la alegerile prezidențiale.

„Păi nu am decis fiecare dintre partide că mergem cu candidatul nostru? Cum am putea acum, după ce am avut o discuţie cu liderii de filiale, să le spunem ce? E ceva care s-a schimbat 180 de grade în toată această diagramă, prin care pot eu să mă întorc către preşedinţii de filială?”, a zis el.