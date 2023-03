Nicolae Ciucă: Rusia nu trebuie să câştige. Ucraina trebuie să-şi păstreze independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială

Sursă: Facebook, Nicolae Ionel Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă a declarat vineri, 31 martie, la Stockholm, în cadrul Conferinței cu tema "Threats and opportunities in the Black Sea area", că războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina este cel mai tragic și violent din Regiunea Extinsă a Mării Negre, adăugând că prioritatea acum este capacitatea de a răspunde la acesta.