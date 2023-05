Nicolae Ciucă, despre rotativa guvernamentală

Potrivit spuselor sale, „dacă nu aveam stabilitate politică, nu puteam să vorbim despre toate acestea şi vă asigur că toţi cei cu care discutăm, îndeosebi în plan internaţional, se uită la România la ceea ce va face la sfărşitul acestui luni.” Acesta a precizat, totodată, că „pentru prima dată, în politica românească de după 1989 se va realiza acest obiectiv de respectare a unui acord politic în interiorul unei Coaliţii pentru a putea să asigurăm echilibrul şi pentru a putea să facem ca ţara noastră să se dezvolte, în continuare, economic şi să reprezinte acel pilon de stabilitate în regiuni.”

„Vă spun că nu am făcut nimic altceva decât să putem să avem dialog, să discutăm, să facem minimum de sacrificiu de orgoliu personal şi politic. Pentru ce? Pentru a asigura stabilitatea ţării. De ce stabilitate? Pentru că stabilitatea ne-a asigurat, astăzi, cele necesare să putem să vorbim de trecerea ţării printr-o perioadă complicată de crize succesive, suprapuse şi să avem creştere economică.

În acest moment, România, datorită acestei stabilităţi politice, datorită dialogului pe care l-am avut cu mediul de afaceri, atât din România cât şi din străinătate, dialogului pe care l-am avut cu organismele internaţionale, dialogului şi coordonarea pe care am avut-o cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană au făcut să putem să vorbim despre rezultatele noastre la guvernare în anul 2022, când am absorbit cea mai mare sumă de fonduri europene, când am reuşit să atragem cea mai mare sumă din investiţii străine directe şi, de asemenea să putem în funcţiune mecanismele prin care să asigurăm investirea banilor alocaţi prin bugetul de stat pentru asemenea obiective”, a declarat, luni, Nicolae Ciucă în cadrul Congresului Seniorilor Liberali de la Palatul Parlamentului.

Ciucă, Ciolacu și Kelemen vor discuta ultimele detalii despre pregătirea rotativei guvernamentale

Potrivit unor surse, luni, liderii coaliției de guvernare, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, se vor întâlni pentru a discuta despre măsurile legate de reducerea cheltuielilor bugetare, despre rotativa guvernamentală şi despre o posibilă renegociere a portofoliilor stabilite pentru Guvernul Ciolacu.

Ba mai mult, în curând, PNL și PSD vor convoca forurile de conducere pentru a stabili mandatul de negociere în coaliţia de guvernare.

Liderii PNL ar urma să se reunească într-o şedinţa a conducerii partidului pentru a stabili mandatul de negociere pentru Nicolae Ciucă, la rotativa guvernamentală. În plus, Marcel Ciolacu trebuie să decidă dacă va rămâne în Executiv sau dacă va merge la Senat, iar PSD va trebui să convoace forurile de conducere până la sfârşitul acestei luni.