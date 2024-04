Într-un interviu recent, fostul prim-ministru al României a oferit detalii cu privire la momentele care l-au marcat în teatrele de operații alături de aliați.

Nicolae Ciucă a mai spus că situațiile care nu se pot uita sunt cele în care propria viață îți este pusă în pericol. La fel sunt și situațiile în care viața camarazilor este pusă în pericol.

El a mai spus că a purtat greutatea şi responsabilitatea pentru vieţile camarazilor săi.

De altfel, spune că cea mai grea povară este să știi că viața unui om depinde de propriile decizii.

Am purtat greutatea şi responsabilitatea pentru vieţile camarazilor mei şi este cea mai grea povară să ştii că viaţa unui om, a unui soldat, a unui fiu, a unui frate sau a unui tată de familie depinde de deciziile tale”, arată Nicolae Ciucă.

De asemenea, fostul prim-ministru a mai spus că a condus mai multe misiuni riscante. Deși în unele s-a pierdut tehnică sau au fost răniți, nu a existat nicio situație în care vreun camarad să moară.

Pe fond, el spune că cel mai important lucru pentru un comandant este să nu piardă niciun om.

„Am condus mai multe misiuni riscante, în care am pierdut tehnică, am avut şi răniţi, dar nu am pierdut niciun camarad. Este lucrul care contează cel mai mult pentru un comandant – să nu piardă niciun om”, a mai precizat acesta.