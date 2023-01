Prim-ministrul României Nicolae Ciucă s-a întâlnit, marţi, 10 ianuarie, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii companiei Romgaz, pentru a analiza aspecte privind producţia de gaze naturale şi punerea în producţie de noi sonde, informează un comunicat de presă remis în aceeași zi de către Guvernului României.

Executivul acordă o importanţă deosebită investiţiilor care contribuie la consolidarea securităţii energetice

Potrivit sursei citate, în acest context, a fost prezentată implicarea Romgaz în proiectele off-shore la Marea Neagră, inclusiv Neptun Deep. Reprezentanții companiei au prezentat şi evoluţia proiectului centralei de producere a energiei electrice de la Iernut, cu o putere instalată de 430 de MW.

„Guvernul acordă o importanţă deosebită investiţiilor care contribuie la consolidarea securităţii energetice a ţării. Rolul Romgaz, ca şi companie naţională, este determinant în implementarea planurilor Guvernului de a atinge acest obiectiv. Avem nevoie de un ritm alert în implementarea acestor proiecte, iar pentru asta am asigurat toate instrumentele necesare, atât financiare, cât şi legislative.”, a explicat premierul Nicolae Ciucă.

Ciucă anunță că rata de absorbție a fondurilor europene a depășit 70% în 2022

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a afirmat, miercuri, 28 decembrie, că rata de absorbţie a fondurilor europene a depăşit 70% în 2022, iar România a evitat dezangajarea a 3 miliarde de euro din cadrul financiar 2014-2020.

Liderul de la Palatul Victoria a evidențiat faptul că măsurile luate de către coaliția de guvernare prin intermediului programului „Sprijin pentru România” au vizat susţinerea mediului de afaceri, iar în felul acesta „vom continua să asigurăm cea mai mare sumă pentru investiţii şi prin bugetul pe anul 2023.”, a conchis șeful PNL.

„Anul acesta am reuşit să facem în aşa fel încât creşterea ratei de absorbţie să ne asigure depăşirea procentului de 70% şi totodată să evităm dezangajarea a 3 miliarde de euro din acest cadru 2014-2020. Măsurile luate la nivel de coaliţie şi puse în execuţie de la masa Guvernului, prin pachetul ‘Sprijin pentru România’, au vizat atât susţinerea mediului de afaceri şi în felul acesta vom continua să asigurăm cea mai mare sumă pentru investiţii şi prin bugetul pe anul 2023. Ştiţi foarte bine că la începutul anului am anunţat că în anul 2022 am asigurat la investiţii cel mai mare procent din buget. Am continuat acest proiect al nostru şi pentru anul 2023. Ca atare, vom continua să sprijinim economia, vom continua să luăm măsuri, astfel încât să nu se producă dezechilibre în ansamblul economic şi să nu fim afectaţi de toate consecinţele crizei economice la nivel european şi la nivel global.”, a afirmat Nicolae Ciucă la începutul şedinţei de Guvern.