Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, desfășoară o vizită oficială în Regatul Spaniei în zilele de luni și marți, la invitația omologului său spaniol, Pedro Rollan Ojeda.

În cadrul acestei vizite, vor fi abordate subiecte referitoare la cooperarea bilaterală, situația comunității românești din Spania și diplomația parlamentară. Nicolae Ciucă va discuta și teme aflate pe agenda europeană și internațională.

Un memorandum intern al Senatului, aprobat de Biroul Permanent săptămâna trecută, a stabilit direcțiile de discuție și colaborare.

Într-un comunicat, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, a subliniat importanța diplomației parlamentare în consolidarea relației bilaterale. El a evidențiat, de asemenea, discuțiile cu omologul său spaniol în privința comunității românești din Spania. Liderul PNL a recunoscut contribuția acesteia la societatea spaniolă.

„Am fost impresionat de cuvintele calde, deosebite, cu care președintele Senatului Spaniei vorbește despre românii stabiliți aici. Comunitatea românească din Spania are o vastă experiență de muncă, este o resursă de înaltă calificare și are o mentalitate occidentală. Ca urmare a demersurilor pe care le-am inițiat ca prim-ministru, românii din Spania pot avea, din acest an, dublă cetățenie. Statul iberic mai are asemenea acorduri în Europa doar cu vecinii săi, Portugalia și Franța”, a scris pe Facebook, Nicolae Ciucă.