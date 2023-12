Preşedintele PNL, vizită la un centru de copii din Domnești, chiar de Moş Nicolae

Vizită surpriză a lui Nicolae Ciucă, preşedintele PNL şi al Senatului, chiar de ziua sa de nume.

Miercuri, 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, liderul liberalilor a mers la un centru de copii din judeţul Ilfov. Nicolae Ciucă a fost însoţit în această vizită de Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

Centrul respectiv, vizitat de Nicolae Ciucă, se află în localitatea Domnești din județul Ilfov. El a fost deschis în vara anului 2022.

Casa de tip familial din Domnești a fost construită printr-un parteneriat public-privat. Şi-au dat sprijinul pentru realizarea acestui proiect Consiliul Județean Ilfov și Fundația HHC (Hope and Homes for Children). Construcţia a fost realizat într-un an de zile.

Primarul comunei Domnești, Ioan-Adrian Ghiță, a postat şi el un mesaj cu această ocazie pe pagina sa de Facebook.

„Moș Nicolae ne-a adus în această dimineață o vizită surpriză a domnului Președinte Nicolae Ciucă și a Preșdintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Copiii noștri din casa de tip familial sunt cei mai fericiți!”, a scris Adrian Ghiţă pe pagina sa de socializare.

Nicolae Ciucă şi relansarea Institutului de Studii Populare

Cu două zile în urmă, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a participat la conferința de relansare a Institutului de Studii Populare.

Cu această ocazie, liderul liberalilor a explicat că partidul avea nevoie de o platformă puternică de analize și dezbateri, care să genereze soluții liberale autentice.

„O platformă care să ne semnaleze unde facem bine și unde greșim. Avea nevoie de o busolă modernă”, a adăugat Ciucă.

Institutul de Studii Populare va reprezenta un mediu în care ideile liberale vor intra în dialog, vor crea punți și soluții, a indicat preşedintele PNL.

„Am fost onorat să particip la prima dezbatere a ISP alături de Valeriu Stoica, omul care a condus PNL cu peste 20 de ani în urmă și care a repus partidul pe traiectoria creșterii electorale, într-o discuție moderată de intelectualul de dreapta, Sever Voinescu. Îi mulțumesc, totodată, noului director al ISP, Tănase Stamule, pentru organizarea acestei prime dezbateri. De altfel, am urmărit și al doilea panel, la care s-au alăturat domnii Theodor Baconschi și Adrian Papahagi. Aceștia au vorbit despre curentele din PNL și din întreaga lume a dreptei. Urmează la ISP și alți exponenți, poate din curente, sau cu vederi diferite. Toți, însă, vor exprima, liber, idei care ne preocupă pe toți și care preocupă România. Am spus celor prezenți că motto-ul ”Prin noi înșine” este și astăzi la fel de actual precum a fost în 1905, când a fost enunțat de Vintilă Brătianu, însă acum trebuie să ținem cont de coordonatele momentului. Trebuie să revalorizăm acest concept și să îl punem în acord cu temele actuale. Avem în față un an electoral major, în care fiecare filială a PNL trebuie să își redobândească încrederea în forțele proprii. Ca noi toți, de altfel. Ca fiecare cetățean”, a mai transmis Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL a mai spus că Partidul Naţional Liberal rămâne un partid cu ușile deschise către toate formațiunile și toți oamenii politici liberali.