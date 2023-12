În cadrul conferinței de relansare a Institutului de Studii Populare, Nicolae Ciucă a fost întrebat despre poziționarea altor forțe politice ca „adevărați liberali”. Răspunsul său a fost o aluzie la pilda biblică a fiului rătăcitor, sugerând că cei care au părăsit principiile liberale vor recunoaște în cele din urmă PNL ca fiind reprezentantul autentic al liberalismului.

Ciucă a subliniat că PNL se distinge prin componenta sa „națională”, care adaugă o dimensiune de patriotism la liberalism.

„Mi-a venit în minte o pildă din Biblie, pilda fiului risipitor, care după ce a bântuit prin lume, la un moment dat s-a întors tot acasă. Cam tot aşa este şi cu cei care astăzi bântuie prin anumite abordări şi poziţionări, dar în final vor realiza că adevăratul liberalism este la PNL.

Şi ştiţi de ce? Pentru că faţă de ei, mai are ceva în plus, care nu se regăseşte la niciun alt partid. Are sintagma „naţional”. Naţional, eu am înţeles, patriotism (…) Sunt convins că la un moment dat – de aceea am zis că uşile sunt deschise – cei care rătăcesc prin lume, odată şi odată, tot vor vedea unde este cu adevărat liberalismul. (…) E o chestiune simplă. Pentru cei rătăciţi … Au nevoie de două chestiuni: o busolă – se găseşte – şi un azimut. Îi şi învăţăm cum se calculează”, a spus Nicolae Ciucă.