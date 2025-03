Crin Antonescu a subliniat că nu are informații despre o eventuală candidatură a lui Ilie Bolojan și că nu pune la îndoială sprijinul colegilor săi de coaliție.

Crin Antonescu, susținut de coaliția formată din PSD, PNL și UDMR, a declarat că își va depune candidatura duminică și că nu există motive pentru a se retrage din cursa electorală.

„Duminică voi depune candidatura! Nici gând să mă retrag. Nu există niciun motiv să fac acest lucru. Coaliția care mi-a propus candidatura nu a revenit asupra deciziei și eu nu înțeleg decât că trebuie să o duc la capăt.

Ceea ce am spus o să facem. Toată această mică agitație împotriva candidaturii mele îi poate face pe cei ce reflectează asupra candidaturii mele ca și candidat al sistemului că eu nu sunt parte din sistem, nu sunt prietenii mei. Eu nu am idee ca cineva să strângă semnături pentru Ilie Bolojan, nu am niciun motiv să mă îndoiesc de loialitatea colegilor mei din toate partidele de coaliție.

Eu nu am nimic de reproșat nici celor din PSD, nici din București și nici din țară. Alegerile acestea sunt cu poporul român nu cu PSD, PNL sau alte partide. Cine are interesul să agite și să atace candidatura mea puteți să vedeți în ultimele declarații din presă din ultima perioadă”, a spus Crin Antonescu la Realitatea TV.