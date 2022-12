Florin Cîțu cere ruperea coaliției de guvernare

Florin Cîțu, fostul președinte al Partidului Național Liberal (PNL), a cerut luni, 5 decembrie 2022, ruperea coaliției de guvernare deoarece actuala formulă „a ajuns la data de expirare”, iar viața cetățenilor români a fost îngreunată de către Partidul Social Democrat (PSD) care a impus multe taxe în ultimii trei ani și care „nu se va opri până nu va distruge sectorul privat”.

„Tupeu de PSD-iști. MF-PSD a introdus cele mai multe taxe din ultimii trei ani, în România, prin OUG 16/2022. A copiat taxele introduse de Dragnea și pe care le-am scos noi, liberalii, în guvernarea din 2020-2021, și le-a introdus din nou:

suprataxarea contractelor part-time;

suprataxare dividendelor;

suprataxarea HoReCa;

suprataxarea veniturilor din dobânzi;

creșterea accizelor;

taxarea proprietății etc.

PSD-iștii sunt ultimii care pot să exprime o opinie în ceea ce privește impactul negativ al taxelor. Da, taxele au un impact negativ. Am spus asta din primul moment și, de aceea, cât am fost președinte PNL, nu au putut să introducă nicio taxă. Asta nu înseamnă că „soluțiile” pentru energie sau lemn de foc nu sunt greșite. Efectele negative au apărut imediat. Taxele au impact negtiv pentru economie. Dar și intervențiile cu bocancii în piață prin plafonari de prețuri, subvenții etc. Toate aceste măsuri implementate în 2022 ar trebui eliminate URGENT dacă vrem să mai avem o economie de piață funcțională.

Din punctul meu de vedere, această coaliție a ajuns la data de expirare. Atât timp cât este la guvernare PSD, nu se va opri până nu va distruge sectorul privat. Asta știe PSD, asta face. Nu ar trebui să ne fie teamă nici de alegeri anticipate. Văd că PNL la guvernare se menține la 23%-24%. Nu s-a erodat. Foarte bine. Aici era și când am plecat de la conducerea PNL, în aprilie”, a scris, luni, Florin Cîțu pe contul său de Facebook.

PNL ar dori comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare

Referitor la alegeri, vă amintim că liderii PNL și-ar dori comasarea alegerilor locale și parlamentare din 2024, însă liderii PSD sunt rezervați, potrivit surselor din vârful ambelor partide politice. Despre acest subiect a vorbit recent și fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica.

Motivul invocat de liberali pentru comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare este acela privind reducerea costurilor cu organizarea, dar social-democrații susțin că o astfel de măsură ar fi neconstituțională.

„Nu pot fi mutate alegerile generale din decembrie în septembrie, deoarece mandatul parlamentarilor este de patru ani și este imperativ. Ar fi neconstituțional”, a declarat un lider PSD.

Pe lângă motivele privind neconstituționalitatea unei astfel de decizii, liderii PSD mai punctează și faptul că s-ar putea crea confuzie printre alegători. Aceștia ar putea să se încurce în numărul mare de buletine de vot, susțin sursele social-democrate.

„Vor fi buletine de vot pentru alegerea senatorilor și deputaților, pentru primari, pentru consiliul local, pentru consiliul județean. Prea multe buletine de vot”, susțin liderii PSD.

În realitate, însă, adevărata miză a liberalilor privind comasarea celor două alegeri este cu totul alta, explică sursa citată. Având în vedere că mandatul președintelui Klaus Iohannis se încheie în decembrie 2024, iar dacă alegerile parlamentare ar fi mutate în septembrie, președintele ar mai putea să nominalizeze viitorul premier al României.

„Dacă ar fi decalate, staful local al partidelor, după ce și-au atins obiectivele locale, nu se mai bate pentru obiectivele naționale, ceea ce nu e bine. Așa că, probabil le vor comasa”, a zis, recent, Valeriu Stoica.