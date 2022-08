David Popovici s-a implicat într-o acțiune caritabilă de strângere de fonduri pentru o mamă cu trei copii, grav bolnavă și fără casă. Este vorba despre Florentina Filipovici, fostă vicecampioană mondială la canotaj la juniori. Campionul european și mondial la înot a strâns deja o sumă impresionantă pentru această cauză.

David Popovici, implicat într-o acțiune caritabilă

În scopul acestei campanii, David Popovici și-a donat casca şi ochelarii cu care a câştigat medaliile de aur de la Mondialele din Budapesta din acest an.

„Dacă pot ajuta, nu stau niciodată pe gânduri. Iar dacă echipamentul cu care am concurat la Mondiale poate aduce bucurie, siguranţă şi puţin bine, îl donez cu toată inima. Pentru a fi cât mai mulţi cei care ajută un fost sportiv de performanţă aflat într-o situaţie de viaţă dificilă, vă invit pe voi, cei care mă susţineţi şi spuneţi că îmi sunteţi aproape, că în aceste 2 zile să faceţi o donaţie de minim 25 de lei pentru căsuţa Florentinei”, a fost mesajul transmis de David Popovici pagină personală de Instagram.

În total au fost făcute peste 2600 de donații, suma strânsă fiind de aproape 200.000 de lei. În contextul în care întreaga campanie voia să strângă suma de 197.000 de lei, se pare că mesajul distribuit de Popovici pe rețelele de socializare a ajutat foarte mult.

Înotătorul și-a donat casca şi ochelarii cu care a câştigat medaliile de aur

Potrivit campaniei, casca și ochelarii purtați de acesta la Budapesta vor fi oferite prin tragere la sorți. Pentru implicarea în campanie și pentru șansa de a le câștiga trebuie făcută o donație de minim 25 de lei de persoană.

„Pentru că am învățat în toți acești ani cât de important e să ai oameni alături, să fii sprijinit atunci când ai mai mare nevoie, simt că trebuie să fiu alături de Florentina. Ea are nevoie de o casă, pentru ca fetița și băiețeii ei să poată să crească în liniște și în siguranță.

De aceea, donez Fundației Hope and Homes for Children casca și ochelarii cu care am concurat recent la Mondiale și vă rog pe voi, cei care mi-ați fost aproape mereu cu gândurile și energia voastră, să întindeți o mână de ajutor acestui om. Să fim buni și să fim mulți!”, este mesajul lui David afișat pe site-ul campaniei.