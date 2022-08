Este, fără îndoială, sportivul român cu cea mai mare notorietate în această perioadă.

După două noi medalii de aur, câştigate la Campionatele Europene de Nataţie de la Roma, David Popovici a oferit un interviu pentru Televiziunea Română în care a vorbit despre noile recorduri pe care le-a stabilit, dar şi despre modul în care îl face să se simtă întregul succes dobândit în ultima perioadă.

David Popovici: Fix recordul ăsta nu va rezista foarte mult, o să vin eu din urmă

David a recunoscut că îşi doreşte ca recordul mondial stabilit în proba de 100 de metri să reziste cât mai mult, deşi spune că s-ar putea chiar să reuşească să îl doboare singur în perioada următoare.

„Îmi doresc de când mă știu să devin cel mai rapid din istorie la ceva. Sper să reziste cât mai mult, dar în același timp, sper să vină cineva să poată să-l bată și după care să ne întrecem ca de la egal la egal, însă nu exclud varianta de a-l bate eu curând.

Așa că, fix recordul ăsta nu va rezista foarte mult, o să vin eu din urmă, din urma mea”, a afirmat David Popovici.

Momentul care l-a emoţionat cel mai tare

Tânărul sportiv în vârstă de 17 ani spune că nu citeşte ştirile şi informaţiile care apar despre el în presă, în timp ce se află la competiţii, pentru a putea rămâne concentrat pe ce are de făcut.

„Nu știu dacă o să mi se spună arogant, dar cel mai mult m-a emoționat recordul meu mondial și cum m-am simțit, îmediat după ce am reușit performanța asta… când ieșeam din apă, când mă aplaudau absolut toate tribunele, lumea era în delir.

Cred că voi reuși să nu mă las copleșit de succes, prin a le lua pas cu pas – toate lucrurile astea noi care mi se întâmplă, toate felicitările și, practic, tot ce mi se întâmplă nou în viața mea, datorită acestei performanțe – și e un lucru bun să stau departe, cât de cât, de toată atenția pe care o primesc, pentru că… prea multă poate strică!

În timpul competiției, nu am stat deloc pe internet, nu am citit nimic despre mine sau ce-și doreau alții pentru mine în finale și așa mai departe. Am stat departe. Doar acum, după ce am terminat cu acest concurs, m-am mai uitat puțin pe internet, dar puțin, și nu pot să zic că am reținut niciun titlu care să-mi placă, pentru că nu am acordat atenție”, a recunoscut David Popovici pentru TVR.

„De mic copil îmi doream să afle cineva ca Michael Phelps de mine”

Înotătorul român a vorbit şi despre mesajul de felicitare care i-a fost cel mai drag în această perioadă, cel de la multiplul campion olimpic şi mondial Michael Phelps (SUA).

„Cred că cel mai frumos mesaj de felicitare pe care l-am primit a fost de la Phelps, bine mesajul nu a fost chiar direct, de la Michael Phelps, însă a fost la el pe story pe Instagram că sunt rapid.

Și cred că a fost un mesaj la care nu mă așteptam și cred că de mic copil îmi doream să afle cineva ca Michael Phelps de mine”, a povestit David Popovici.