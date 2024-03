Invitat la România TV, Nicolae Ciucă a vorbit despre un posibil candidat comun la prezidențiale. Șeful liberalilor susține că trebuie găsită cea mai bună soluție pentru problemele actuale din România.

„E un proiect care să ne asigure guvernarea pentru următorii 4 ani de zile. Nu facem reformele doar pentru că ar vrea un lider politic, ne-am angajat să facem prin PNRR. Sunt bani care vin de la Bruxelles. În toată această perioadă, tot ce m-am angajat să fac, am făcut.

Țara nu poate merge mai departe fără reformă. De această decizie sunt conștienți toți liderii politici. E nevoie ca noi toți să ne asumăm această reformă. Noi ne axăm pe proiectul majorității politice ca să putem să asigurăm transformarea țării, tot ce reprezintă oportunitate pentru România.

Când am venit din Armată, care e o instituție cu extensii la nivel național, am ajuns acolo și am reușit, printr-o concentrare, printr-un sacrificiu al echipei, nu al meu personal… nu e vorba de modestie, e vorba de ce face fiecare dintre noi.. atunci când îți dorești să faci ceva, se poate face.

PNL sau oricare alt partid are relevanța lui din punct de vedere al imaginii politice. Dar cei care fac politica sunt oamenii”, a declarat Nicolae Ciucă la România TV.