Miniștrii trebuie să prezinte modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile până miercuri, 12 aprilie

Luni, 10 aprilie 2023, premierul României, Nicolae Ciucă, le-a cerut miniştrilor să îi prezinte o situaţie cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile până miercuri, 12 aprilie 2023, cerându-le, totodată, instituţiilor publice să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este planificată pentru că este responsabilitatea lor faţă de români şi „nu pot să vină acum şi să îi înspăimânte că urmează să rămână fără locuri de muncă, fără salarii, pentru că sunt soluţii la îndemâna Guvernului României.”

„Am discutat şi am rugat şi la conferinţa de presă după şedinţa Biroului Politic şi rog şi acum pe toţi cei care livrează informaţii şi adresează întrebări responsabililor guvernamentali, astfel încât să nu inducem o panică absolut nejustificată în rândul populaţiei.

Fiecare dintre aceste opţiuni sunt discutate atunci când vine vorba de chibzuirea bugetului de stat şi desigur că fiecare dintre ele poate să constituire o analiză dar am dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii.

Ca atare chibzuirea bugetului mi se pare normal, în condiţiile în care, după un an 2022 în care am avut o evoluţie pozitivă, în care bugetul naţional a crescut în valoare nominală cu aproxivativ 49 de milairde de euro, în condiţiile în care am avut investiţii străine aproape 11 miliarde, am avut cea mai mare absorbţie de fonduri europene, de când suntem membri UE”, a declarat, luni, Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Anul acesta, nu e vorba doar de noi, este vorba de întregul continent, de întreaga lume

„Anul acesta, nu e vorba doar de noi, este vorba de întregul continent, de întreaga lume care sunt afectate de consecinţele atât ale războiului din Ucraina cât şi a inflaţiei, a problemelor create pe lanţurile de aprovizionare, logistice, de producţie şi este neapărat nevoie să ne chibzuim aceste cheltuieli.

Totodată, din toate aceste variante, s-a ales doar varianta care poate să îi înspăimânte pe oameni. Există varianta în care noi, ca guvern, trebuie să ne manifestăm cât se poate de profesionist şi responsabil, să rezolvăm problema colectării taxelor.

Sunt soluţii şi toate aceste soluţii trebuie derulate prin instituţiile statului şi le cer instituţiilor statului să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este ea planificată. Le-am cerut, în scris, pentru că am spus şi o repet, îmi asum orice decizie pe care o iau şi aici este vorba de responsabilitate.

Este responsabilitatea noastră faţă de români, nu putem să venim acum şi să îi înspăimântăm că urmează să rămână fără locuri de muncă, fără salarii, pentru că sunt soluţii la îndemâna Guvernului şi le-am cerut ca până miercuri să vină să îmi prezinte o situaţie de principiu cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile.

Este absolut normal, sunt o serie întreagă de linii de buget care pot fi gestionate astfel încât să scădem cheltuielile. Oamenii să ştie că după 3 luni de zile avem un deficit de 1,4, la început de trimestru şi este bine să luăm măsurile la început de ani astfel încât să nu ajungem pe final de an să nu ştim cum să rezolvăm această problemă.

Ca atare, dacă găsim şi sunt convins că găsim, pentru că se lucrează la nivelul Ministerului Finanţelor, la nivelul fiecărui ordonator de credite, să vină cu aceste soluţii şi atunci un echilibru, o balansare între cheltuieli şi colectare ne poate asigura liniştea necesară pentru acest an”, a adăugat premierul României.