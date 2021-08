PSD a pierdut puterea, iar acum atacă Guvernul condus de către Florin Cîţu din toate părţile. Unul dintre parlamentarii social democraţi, Gabriela Firea susţine că primele şase luni ale acestui an au adus cea mai mare creştere de preţuri din ultimii 13 ani, dar nu se va opri aici. Preţurile vor sări în aer şi de acum înainte, susţine Firea.

Firea anunţă o explozie a preţurilor

„Primele şase luni ale acestui an au adus cea mai mare creştere de preţuri din ultimii 13 ani! Şi, din nefericire, nu există niciun semn că această spirala ucigătoare a scumpirilor se va opri. Dimpotrivă! Somām guvernul şi pe liderii coaliţiei PNL-USRPLUS-UDMR să coboare în lumea reală.

Să dea dovadă de măcar o fărâmă de umanitate şi să ia decizii de urgenţă prin care să-i ajute pe cei care nu mai pot/nu vor mai putea să facă faţă scumpirilor”, scrie Firea, pe o reţea de socializare.

Firea vrea lege pentru consumatorul vulnerabil

Mai mult, Firea vrea adoptarea legii consumatorului vulnerabil. „PSD a avertizat că liberalizarea pieţei energiei, fără pregătirile necesare, naşte monştri. Am avut dreptate, încă o dată!

Toate preţurile cresc nestăvilit şi muşcă nemilos din puterea de cumpărare, urmarea sarabandei de scumpiri din zona utilităţilor esenţiale; energie electrică, gaz, combustibil. Ce se întâmplă acum, arată cât de toxică, nocivă şi ticăloasă este actuala guvernare.

A liberalizat piaţa energiei cu justificarea că astfel preţurile vor scădea şi acum, când românii se sufocă sub impactul scumpirilor, explică, cu un inegalabil cinism, că România are ”printre cele mai mici preţuri din Europa” la energia electrică, fără să scoată un sunet că are şi cele mai mici salarii din Europa”, a mai scris Gabriela Firea care e din nou parlamentar de la finalul anului trecut după ce a pierdut şefia pentru Primăria Capitalei în favoarea candidatului Dreptei, Nicuşor Dan.