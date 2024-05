Gabriela Firea, candidata PSD pentru postul de primar al Capitalei, a identificat o serie de erori din mandatul de primar pe care nu intenționează să le repete.

Firea a subliniat că fiecare individ comite greșeli, inclusiv ea. Totuși, spune că este important ca aceleași greșeli să nu fie comise din nou.

Firea a dezvăluit că din primul său mandat nu ar mai repeta atitudinea de a încerca să mulțumească pe toată lumea. Ea a menționat că acum are o gândire mai matură și că nu ar mai pierde atât de mult timp cu explicații și apărări constante.

Ea a mai spus că, în democrație, trebuie să ne respectăm unii pe alții, chiar dacă nu ne simpatizăm. Fostul edil al Capitalei a adăugat că ar fi îngrozitor să avem iar partide unice.

Acum cred că am o gândire mult mai matură şi nu înseamnă că aş ignora semnalele, dar nu aş mai pierde atât de mult timp cu explicaţii şi să fiu mereu în defensivă şi să vin tot timpul cu argumentaţii.

Credeam că în fiecare zi trebuie să mulţumesc pe toată lumea şi mă risipeam cumva. Îmi risipeam şi energia şi nu mă canalizam şi nu mă focusam de fiecare dată pe ce am de făcut, pentru că eram foarte sensibilă la ceea ce se spunea, considerând că sunt nedreptăţi.

”Orice om greşeşte, şi eu am greşit, important este să nu faci de două ori aceeaşi greşeală şi să nu persişti în greşeli sau să crezi că ai de fiecare dată dreptate, că numai tu ai dreptate, că numai punctul tău de vedere este cel corect.

Ea a menționat că și-ar concentra energia asupra unor proiecte mai puține, dar mai ample.

Fostul ministru al Familiei spune că s-a concentrat în mod semnificativ pe deblocarea proiectelor existente. Aceasta a precizat că a simțit o responsabilitate față de aceste proiecte.

Mai mult, spune că a reușit să finalizeze toate proiectele aflate în diverse stadii de realizare.

”Şi m-aş canaliza, repet, pe proiecte mai puţine, dar mai mari. M-am canalizat foarte mult pe deblocarea proiectelor pe care le-am găsit îngheţate. Erau unele de 5, 6, 7 ani închise şi am simţit o responsabilitate, pentru că sunt bani publici. Nu poţi să spui că sunt începute de fostul primar şi nu te mai preocupă. Nu. Eu am închis toate proiectele găsite în anumite stadii. 10%, 20%, 30%, le-am închis pe toate şi am pornit altele noi. Din păcate, nu s-a mai întâmplat acest lucru în mandat. Nu s-a mai construit niciun spital”, a explicat Firea.