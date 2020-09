Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, vine cu vești bune pentru zeci de mii de români. Acesta a anunțat eliminarea declarației pe proprie răspundere a părinților pentru trimiterea copiilor la școală.

Potrivit ministrului, triajul urmează să fie făcut observațional. Noua decizie a fost luată în contextul în care România, la fel ca și restul țărilor din Europa, încearcă revenirea la normal, prin diferite măsuri de relaxare cum ar fi redschiderea școlilor, resturantelor sau a cinematografelor.

”Începând cu 15 mai am mers pe drumul revenirii la o activitate cvasi normală. Explicam atunci că avem condiții pentru anumite relaxări. Am avut o creștere a numărului de cazuri. 1 septembrie vine cu o nouă serie de relaxări, se redeschid restaurantele, cinematografele, dar cel mai important se redeschid școlile. Guvernul are această misiune de a asigura începerea anului școlar în condiții de siguranță, dar acesta trebuie să fie un efort comun. Decalogul trebuie respectat: distanțare, dezinfectare, purtarea măștii.

Am plecat de la premisa că toți suntem de acord că procesul de învățământ trebuie să înceapă. Dacă respectăm regulile, aceea creștere a numărului de cazuri, riscul asumat, poate fi acoperit”, a spus Tătaru.

Scenariile rămân valabile

Totodată, ministrul a mai precizat că situația școlilor va fi prezentată cu câteva zile înainte de începerea noului an școlar, iar scenariile făcute până în prezent vor rămâne valabile în continuare.

”Pe 7 septembrie va fi prezentată situația fiecărei școli. Pe 10 septembrie, consiliile de administrație trebuie să comunice în ce mod au decis să înceapă școala. Scenariile prezentate acum 2 săptămâni sunt valabile și acum. Trebuie să fie respectată distanțarea, este nevoie de culoare de siguranță pentru toți elevii și o diferențiere a programului pentru clasele primare.

Nu va mai exista aceea declarație pe proprie răspundere, urmând ca fiecare dintre noi să avem răspunderea proprie a triajului observațional. ”, a mai adăugat Nelu Tătaru.

Sursă foto: INQUAM/Alex Nicodim