Fostul ministrul al Sănătăţii, Nelu Tătaru, a izbucnit în plâns în direct în timp ce vorbea despre cele 12 luni de pandemie şi despre cum a făcut faţă presiunii sistemul medical într-un an plin de provocări.

“Îmi aduc acum aminte de lungile discuţii pe care le aveam împreună şi de relatările pe care le aveam, poate chiar uneori lăcrimând împreună de strigătele celor din Suceava. Cred că acela a fost momentul cel mai tragic fiindcă nici nu ştiam, nici nu aveam cu ce şi nici nu vedeam o ieşire”, a spus Nelu Tătaru, la Antena 3.

Totodată, el a mai precizat că starea de urgență a fost decizia cea mai corectă. Fostul ministru susține că se cunoștea foarte bine capacitatea sistemului medical din România și era clar că ”nu vom rezista nici măcar pe un sfert cât au rezistat Spania şi Italia”.

Ministrul a precizat că are un singur regret după un an de pandemie. Mai exact, Nelu Tătaru regretă că ”ziua nu a avut mai multe ore să pot fi lângă toţi ai mei”.

“Starea de urgenţă, dacă mă întrebaţi acum s-a luat decizia cea mai corectă. În consecinţă, n-am avut acelaşi număr de victime ca în Italia sau Spania, ştiam ce sistem medical avem, ştiam că nu vom rezista nici măcar pe un sfert cât au rezistat Spania şi Italia. A venit perioada stării de alertă cu anumite relaxări, am contat foarte mult pe parteneriatul asociaţiilor, societăţilor economice, populaţiei generale în a trece uşor acest val.

S-ar părea că nu toţi am achiesat la acest efort şi atunci am putut vedea şi anumite recăderi şi în acelaşi timp am putut verea şi un val doi destul de violent cu o lună noiembrie aproape, aproape, spun acum de un COLAPS.

Cred că sistemul medical a fost acolo şi vreau să cred că această credinţă a mea a fost şi a tuturor românilor – am fost acolo am fpcut eforturile, am atins la maxim acest sistem medical.

Dacă regret, regret în acest moment că ziua nu a avut mai multe ore să pot fi lângă toţi ai mei”, a mai spus Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru a izbucnit în lacrimi

Nelu Tătaru a rememorat o serie de imagini care l-au bulversat. Este vorba despre medicii care lucrau neîncetat pentru a salva mii de vieți continuu.

“Sunt, sunt fiindcă a fost un an greu şi cei care trebuiau să fie acolo au fost acolo. Imaginea lor şi bucuria lor când eram între ei. La Cluj, şi o să repet de fiecare dată, la Timişoara la Boli Infecţioase mă aşteptau cu atâta bucurie deşi erau obosiţi de peste noapte, din gărzile la rând, mă aşteptau efectiv la orele două sau trei după amiaza în amfiteatru, să discutăm.

Cred că faptul că eram unul dintre ei că ştiam sistemul că ştiam linia întâi a făcut ca atunci când poate clacam. Fiecare dintre noi avem momente. Să ne mai ridicăm o dată şi ne-am ridicat. Astăzi, dacă ne uităm în urmă şi privim cred că efortul a fost colosal, nu l-am realizat pe moment. Ne uităm în urmă şi acum vedem că avem un vaccin pe care-l speram încă de acum şapte opt luni”, a mai spus Nelu Tătaru.

Fostul ministru al Sănătății a mai adăugat că managementul spitalelor are nevoie de o schimbare. Totodată, el a mai adăugat că DSP-urile trebuie să ”își recapete acea demnitate pe care trebuie să o aibă fiecare dintre ele”.

„Vorbeam în tot periplul pe care l-am făcut şi nu m-am ferit să o spun că managementul trebuie schimbat că 80% din managerii de spitale nu au ce căuta acolo, că DSP-urile trebuie să-şi recapete acea demnitate acea motivare şi acea profesionalitate pe care trebuie să o aibă fiecare dintre ele.

Eu când am plecat din minister lăsasem în transparenţă o reorganizare a DSP-urilor, n-am mai văzut-o şi nici nu ştiu ce s-a întâmplat cu dânsa.

Ce-am putut să vedem în această pandemie ne-a arătat sistemul aşa cum poate cea mai mare parte dintre noi îl cunoşteam şi nu ştiu dacă era nevoie să-l dezgolim ca să-l vedem în toată plenitudinea lui, ce-am descoperit am descoperit un management de forţă, la pământ plecând de la legislaţie”, a mai spus fostul ministru.

Sursă foto: Inquam Photos / Alex Nicodim