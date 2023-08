Activitatea în domeniul rugby-ului românesc se pare că este una destul de intensă, iar această performanță vine după foarte multă muncă și dedicare. Duminică, 6 august, a avut loc la București, pe terenul de lângă Arcul de Triumf, turneul pentru juniori „Adrian Corneliu Andronic”, un turneu între mai multe echipe din întreaga țară, la care au participat în jur de 650 de copii, iar cei mai mici dintre ei au chiar vârsta de 4 ani.

„Ăsta este viitorul nostru!”, spune Alin Petrache, președintele Federației Naționale de Rugby pentru Infofinanciar. „Iar acești copii minunați demonstrează acest lucru. Sunt ambițioși, muncitori dornici să reușească! Ne aflăm și într-un loc cu o încărcătură istorică pentru țară și pentru acest sport, căci teren unde ne aflăm datează tocmai din 1913, ceea ce arată că rugby-ul este popular în țara noastră de foarte multă vreme, este un sport cu tradiție”.

Rugby, admirat în România

Cu o zi în urmă, sâmbătă, 5 iunie, a avut loc Turneul Open al Campionatului Național de Rugby 7s, la categoria seniori. Turneul Open a fost câștigat într-un final de către cea mai recentă echipă apărută pe scena rugbyului românesc, anume CS Rapid. Alin Petrache se declară încântat de faptul că acest sport a devenit atât de important pe plan local: „Dacă am reușit să adunăm în tribună mai mulți oameni decât la cel mai mare derby, Steaua-Dinamo, înseamnă că lumea îndrăgește rugby-ul”. Pentru Cupa Mondială, ce va începe chiar în luna septembrie a anului curent, rugby-ul reprezintă singurul sport în care o echipă masculină a fost calificată.

La aceștia din urmă, Patrik, care are nouă ani și joacă rugby de la vârsta de 5 ani, spune că se uită cu admirație și că lui îi place foarte mult ceea ce face. „Am ales acest sport pentru fiul nostru pentru că este o activitate de echipă, îi dezvoltă foarte bine tot ceea ce înseamnă disciplina, responsabilitatea, respectul față de cei din jur”, spune Anca, mama lui Patrik. Pentru ea și pentru fiul ei, evenimentul de astăzi, acest turneu de rugby, a reprezentat încă un pas înainte, încă o victorie: „Suntem foarte mulțumiți de copii, eu și ceilalți părinți. Ne mândrim cu ei, cu ceea ce fac și noi îi susținem permanent”.

Potrivit Ancăi, această susținere depășește de multe ori firescul, căci părinții sunt cei care vin către clubul sportiv cu sume de bani pentru a duce mai departe proiecte, pe lângă sponsori, dar mai ales pe lângă fondurile de la stat. „Guvernul nu susține foarte mult rugby-ul, sportul în general, este o situație mai amplă, dar nu avem ce să facem, ne conformăm și mergem mai departe”, mai spune Anca pentru Infofinanciar.

Tinerii sportivi, campioni de mâine

La clubul de rugby din București, Rugby Academy, unde sunt înscriși în jur de 85 de copii, cei nouă antrenori îi ajută să se dezvolte din pură pasiune. Sunt voluntari, nu câștigă nimic material de pe urma acestei activități, dar simt o împlinire foarte mare când văd ce reușesc să facă tinerii sportivi, la ce performanțe ajung și cum se descurcă pe teren. „Creștem de la etapă la etapă, se vede evoluția”, spune Bogdan Aliciuc, care a antrenat într-un an și jumătate de când face acest lucru până la 35 de copii. „Sunt fost practicant de rugby, am făcut asta timp de 20 de ani la nivel internațional, iar acum am ales să fiu și antrenor să dau și eu mai departe ce am învățat la rândul meu, să susțin acest sport minunat”.

Echipa antrenată la Rugby Academy din București a câștigat toate jocurile în cadrul turneului „Adrian Corneliu Andronic”. Bogdan Aliciuc spune că este foarte încântat și că evoluția nu este deloc de ignorat: „Anul trecut ne-am calificat pe locul al șaptelea, de data aceasta am ajuns pe locul cinci”.

Acest eveniment sportiv a fost dedicat jucătorului de rugby Adrian Corneliu Andronic care în anul 1956, alături de echipa sa „Grivița Roșie”, ajungea campion național. „Turneul de rugby Adrian Andronic pentru copii. Unde m-am reîntâlnit cu fostul meu antrenor, Nicolae Manolache. Au trecut 40 de ani. Crește o nouă generație. Cu aceeași pasiune”, scrie pe pagina sa de Facebook Dan Andronic, fiul sportivului.