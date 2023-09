Rugby-ul este un sport bărbătesc, într-o țară de mâncători de semințe. Aceasta a fost concluzia desprinsă de jurnalistul Dan Andronic. Într-un amplu material publicat pe evz.ro, acesta a povestit ce a simțit când a fost în stadion.

El a explicat de ce afirmă acest lucru în ciuda comentariilor de acasă.

„Pentru că așa s-a văzut din tribună. Am marcat primul eseu, prin Gabriel Rupanu am dat primele cinci puncte unei echipe care este numărul 1 la nivel mondial. Am fost atât de emoționați încât am ratat lovitura de picior dintr-o poziție banală. După care am jucat cu curaj, am jucat cum am putut mai bine. Cu un lot din care 23 de jucători sunt la prima Cupă Mondială”, a scris jurnalistul.