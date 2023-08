Americanii ne-au luat tare de la început

Românii au început slab meciul, dându-le șansa americanilor să conducă la un moment dat cu 31-0. ”Stejarii” au reuşit să se apropie pe final pe tabelă, fructificând trei eseuri.

Pentru americani au reuşit eseuri Paddy Ryan (7, 56), Nick McCarthy (24), Christian Dyer (39) şi Dylan Fawsitt (47), iar Luke Carty a transformat trei dintre ele (9, 39, 49).

Florin Surugiu (62), Taliuli Sikuea (66) şi Marius Simionescu (75) au înscris încercări pentru ”stejari”, primul fiind transformat de Mihai Mureşan (63).

România: 1. Alexandru Savin (CSA Steaua), 2. Ovidiu Cojocaru (CS Dinamo), 3. Gheorghe Gajion (Stade Montois), 4. Marius Iftimiciuc (US Carcassonne), 5. Andrei Mahu (Perpignan), 6. Mihai Macovei (căpitan; RC Bassin d’Arcachon), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Cristi Chirică (CS Dinamo), 9. Alin Conache (SCMUSV Timişoara), 10. Gabriel Pop (CS Dinamo), 11. Taliuli Sikuea (CSM Ştiinţa Baia Mare), 12. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), 13. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 14. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara), 15. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua). Antrenor: Eugen Apjok.

Rezerve: 16. Florin Bărdaşu (CSA Steaua), 17. Iulian Hartig (RC Bassin d’Arcachon), 18. Alexandru Gordaş (CS Dinamo), 19. Ştefan Iancu (CSM Şţiinţa Baia Mare), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 21. Florin Surugiu (CSA Steaua), 22. Mihai Mureşan (CSM Ştiinţa Baia Mare), 23. Ionel Melinte (RC Hyeres Carqueiranne La Crau)

Americanii au câştigat cu această ocazie şi Cupa Pershing, trofeu care se pune în joc în meciurile dintre cele două echipe.

Petrache era dezamăgit

„Un pic îndoit, dezamăgit de meci. Mi-aș fi dorit victoria pentru fanii din tribune. Am avut o zi mai proastă. În prima repriză nu am putut domina grămada așa cum ne-am dorit. Am revenit puternic după pauză, am jucat bine, faze frumoase, intense. Tribuna ne-a împins de la spate. Vreau să le mulțumesc fanilor prezenți.

Am avut cel mai mare aport de până acum. Avem nevoie de toți românii, suntem singurul sport masculin prezent la Cupa Mondială. Avem nevoie de liniște, meciurile cu Georgia și Italia vor fi abordate altfel, cu alte echipe”, a spus Alin Petrache, președintele FR Rugby, după meci.

România va mai disputa două partide test, cu Georgia (la Tbilisi) şi Italia (la San Benedetto del Tronto), înaintea Cupei Mondiale din Franţa, competiţie ce va debuta pe 8 septembrie. În urma acestor partide va fi stabilit lotul final de 33 de jucători care vor reprezenta România la competiţia din Hexagon.

Cupa Mondială de rugby se va desfăşura între 8 septembrie şi 28 octombrie. ”Stejarii” vor evolua în Grupa B şi vor disputa primul meci pe 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor întâlni campioana mondială Africa de Sud, pe 17 septembrie (Bordeaux), pe 30 septembrie va avea loc meciul cu Scoţia (Lille), iar pe 8 octombrie e programată partida cu Tonga (Lille).