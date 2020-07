”Ne aflăm într-o regiune în care funcționăm după aceleași reguli fiscal-bugetare avand in vedere prevederile Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene si Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare.

Oricâte sofisme și afirmații aparent inteligente ar folosi unii sau alții, gestionarea situatiei macroeconomice nu lasa loc de filozofie sau experiment. România nu este Noua Zeelandă ci face parte din Uniunea Europeana”, a scris Adrian Câciu luni seară pe Facebook.

”Trăim un experiment foarte periculos”

”Mai mult decât atât, România nu isi permite să se imprumute cu 1000 de euro pe secunda. Pentru simplu fapt ca nu produce 1000 euro pe secunda ci jumatate din aceasta suma în anii săi buni de crestere economică.

Și totuși trăim un experiment foarte periculos. Suntem in procedura de deficit excesiv și crestem deficitul. Mai mult, venim cu un plan care creste si deficitul „pandemic”, cel de 6,7% la peste 10%.

Mai grav este ca realizam un plus de deficit pe investitii care incurajeaza consumul bazat pe importuri si nu cel bazat pe productie internă (…).

Și pentru asta, dar nu numai, ne împrumutăm. Dacă facem o analiză pe împrumuturi observam că Romania a imprumutat 88,6 miliarde lei din noiembrie 2019 până în prezent. Numai în 2020 sunt imprumuturi de 72,6 miliarde lei”, avertizează economistul.

”Ne împrumutăm cu 1000 de euro pe secunda”

”La un deficit de jumatate din suma imprumutata si o rostogolire a datoriei vechi de circa 12 miliarde lei. Cel putin 24 de miliarde lei sunt imprumutati în plus în acest moment si ori sunt in buffer ori…

Nu stim, pentru ca domnul care conduce ministerul de finante nu ne spune nici cat e buffer-ul nici de ce face imprumuturi când dobânzile sunt înca sus, de ce se imprumuta la dobânzi cu 65% mai mari decât dobânda Lombard.

Dânsul a ales calea arogantei. Eu am vazut un lucru in ultimii 30 de ani. Toți cei aroganți au ajuns la „dormitorul comun”. Nu doresc nimanui acest lucru. Dar eu nu sunt de acord sa ne împrumutăm cu 1000 de euro pe secunda pe vorbe si figuri.

Facem fabrici si uzine si nu am aflat noi? Facem autostrăzi si nu le vedem noi? Tocmai am fost anuntati ca vom avea asa ceva prin 2030. Si atunci ce e prostia asta cu imprumuturi „fara numar”?”, întreabă el.

”Scuzele nu sunt de ajuns

si nu pot fi acceptate. Un pic de carte nu ar strica însă. Stiti de ce?

Pentru ca Romania va avea nevoie de cel putin 90 de miliarde euro bani publici nationali ca să atraga 90 de miliarde euro fonduri europene (pentru cine nu stie, intai platesti din banii nationali si apoi decontezi la UE).

Pai stimati domni, daca acum ne ducem la 40% din PIB ca imprumutam in nestire, cei 90 miliarde euro vor adăuga inca 40% din PIB la datoria publică. Cat sa producă economia sa plateasca 180 miliarde euro până in 2027?

Revin insa. Ne dam afară din UE in ritmul acesta. La Pactul Fiscal se va reveni in anii urmatori. Iar noi riscam sa nu ne mai incadram in el. Iar aceasta lipsa de incadrare poate conduce si ea la suspendarea accesului la fondurilor europene.

Și iar „la revedere” autostrăzi, spitale, cai ferate, porturi, scoli, educatie.

Toate sunt legate in mecanismul acesta macroeconomic european si national. De aceea derapajele sunt inacceptabile. Si mai spun ceva: o sa facem reforma fiscala doar pentru a plati datoriile facute de unii sau facem reforma fiscala ca sa dezvoltam România?

Ati observat ca nu am spus nimic de euro. S-a reușit și anularea oricarei sanse de aderare la moneda unica. Atât s-a putut!”, arată Adrian Câciu.