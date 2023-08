Antrenorul neozeelandez Vern Cotter a mai fost prezent la câteva din antrenamentele echipei din această primăvară, în timpul participării la Rugby Europe Championship.

„Mă bucur să fac parte din aventura României la Cupa Mondială de Rugby. Am urmărit antrenamentele echipei încă de la începutul acestui an, din Rugby Europe Championship şi voi fi implicat în calitate de consultant pentru Cupa Mondială, sperând că Stejarii vor progresa şi vor face jocuri bune, depăşind aşteptările tuturor”, a declarat Vern Cotter.

Antrenorul neozeelandez în vârstă de 61 de ani are un palmares impresionant. Acesta a făcut parte din staff-ul tehnic al echipei Crusaders între 2005 şi 2006, ca antrenor de înaintare, apoi între 2006 şi 2014 a antrenat în Franţa, în Top 14, pe Clermont, după care din 2014 a preluat naţionala Scoţiei.

Acesta a participat cu „Ciulinii” la Cupa Mondială 2015, fiind cel mai de succes antrenor al acestora în era profesionistă, având un procentaj de victorii de 53%.

A revenit în Franţa unde a antrenat, din nou în Top 14, pe Montpellier, după care din 2020 a preluat naţionala Fiji, calificată la Cupa Mondială din Hexagon, demisionând la începutul acestui an, din motive personale.

Luna trecută, Cotter a semnat un contract de doi ani cu echipa neozeelandeză Auckland Blues, care evolueză în Super Rugby Pacific.

În Franţa, Stejarii joacă în Grupa B şi vor disputa primul meci pe 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux. Apoi vor juca pe 17 septembrie, cu Africa de Sud (Bordeaux), pe 30 septembrie cu Scoţa (Lille) şi pe 8 octombrie cu Tonga (Lille).

