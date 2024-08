Sportul românesc a pierdut astăzi un profesionist de excepție, antrenorul de natație Adrian Cherciu. Cu o carieră dedicată formării și motivării tinerilor sportivi, Cherciu a fost un pilon important în dezvoltarea natației românești, contribuind la succesul multor sportivi de-a lungul anilor. Moartea sa lasă un gol imens în comunitatea sportivă din România.

Adrian Cherciu a fost un antrenor dedicat, activând în cadrul clubului CSS Triumf București și făcând parte din Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. De-a lungul carierei sale, a antrenat sportivi la diferite cluburi, printre care și Clubul Sportiv Navi, unde a fost responsabil de formarea tinerilor săritori în apă.

În 2018, sub îndrumarea sa, România a cucerit prima medalie de bronz la platformă sincron la un Campionat Mondial de sărituri în apă, o realizare semnificativă pentru sportul românesc.

Adrian Cherciu era cunoscut pentru devotamentul său față de tinerii sportivi și pentru perseverența cu care își motiva echipa. Declarația sa din urmă cu trei ani,

Moartea lui Adrian Cherciu a fost anunțată de prietenul său apropiat, Adrian Gavriliu, pe rețelele de socializare, într-un mesaj emoționant care a reflectat impactul pe care antrenorul l-a avut asupra celor din jurul său.

Gavriliu a descris cu tristețe modul în care Cherciu a influențat sportul românesc, fiind primul antrenor al lui Constantin Popovici și mentorul multor sportivi de top în ultimele două decenii.

„Lacrimi pt Adrian Cherciu. Adilă, cum ii ziceam…sau Mamulos, ne-a părăsit. Antrenorul care a livrat sportivi pe bandă rulantă săriturilor in apă din România a incetat din viață in urma unei complicații, in doar 3 săptămâni.

Primul antrenor al lui C-tin Popovici, cel prin mâna căruia au trecut cei mai buni săritori in apă din ultimii 20 de ani iși face ieșirea din scenă in plină desfășurare ale JO”, scrie Adrian Gavriliu.