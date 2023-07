Constantin Popovici şi Cătălin Preda au menținut joi dimineață nivelul săriturilor de pe platforma situată la 27 de metri înălțime și au monopolizat primele două locuri de pe podium. Rezultatul a venit după ce, la capătul primelor două sărituri, din totalul de 4, cei doi s-au clasat tot pe primele două locuri.

Performanța celor doi este o premieră

Performanța celor doi este o premieră în cadrul probei ce a fost introdusă în calendarul competiției de natație în 2013, fiind prima dată când doi săritori din aceeași țară urcă pe podium.

După primele două sărituri, ce au avut loc marți, Constantin Popovici era pe primul loc, cu 232,20 puncte, urmat de Cătălin Preda, cu 207,60.

Constantin Popovici şi Cătălin Preda au reușit sărituri remarcabile

Ultimele două sărituri au fost efectuate joi dimineața, iar cei doi au reușit sărituri remarcabile. După seria a 3-a de sărituri, românii au rămas pe primele două locuri, Preda reușind să se apropie foarte mult de Popovici, care a avut doar al treilea punctaj al seriei.

În seria finală, Cătălin Preda și-a dus totalul la 438,25 puncte, care i-au asigurat medalia de argint, în condițiile în care Popovici, ultimul executant, a reușit cea mai bună săritură din concurs, și cu un total de 472,80 puncte a devenit campion mondial al probei.

David Popovici a obținut marți locul 4 în proba de 200 metri liber

Amintim că David Popovici a obținut marți locul 4 în proba de 200 metri liber de la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka. Românul a pierdut ritmul pe ultimii 50 de metri, iar proba a fost câștigată de Mathew Richards.

Popovici a plecat de pe culoarul 4 al bazinului, după ce în semifinale obținuse cel mai bun timp, cu 1:44.70. Sportivul de 18 ani a făcut o cursă de excepție pe primele 3 lungimi de bazi și a întors primul la toate cele trei intermediare.

După 150 de metri, Popovici a avut aproape o lungime de corp avans, însă nu a reușit să mențină ritmul, fiind depășit pe ultimele zeci de metri de trei adversari.

„Da, nimănui îi place să piardă. N-o să zic, să mint, că mi-ar fi plăcut să câștig, dar sunt ok, adică primele trei lungimi de bazin cred că au fost superbune și pur și simplu nu am mai putut pe ultima. Adică am dat cât am mai putut. Se întâmplă și imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim, cum am reuşit ne pregătim. E totuși normal, adică nu e ceva care m-a surprins extraordinar de tare. Și ăsta-i sportul, uneori câștigi, uneori iei locul patru, uneori iei locul patru la două sutimi, cum am luat la Olimpiadă, și am avut foarte multe de învățat de atunci, cum o să am și de acum”, a declarat, la finalul cursei, David Popovici, pentru Radio România Actualități.