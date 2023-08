Vă amintim că Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf au divorţat în toamna anului 2022, însă cei doi au declarat că păstrează legătura, dat fiind că au petrecut 16 ani împreună și au și un copil, pe Bebeto.

„Am trecut printr-un divorț, n-a fost ușor”

„Fiecare om trece prin perioade mai grele. Am trecut printr-un divorț, n-a fost ușor. Am trecut peste, încerc să-mi refac viața, concentrarea este la ceea ce fac, îmi place, mă bucur de fiecare secundă alături de echipă. Până la urmă, asta e viața mea.

Obiectivul nu este să revin în forță, ci să am rezultate și să fiu mândru de ceea ce muncesc. Nu muncesc pentru presă sau pentru laude, muncesc pentru mine”, a declarat Laurențiu Reghecampf, citat de Fanatik.

Declarațiile antrenorului la începutul procedurilor de divorț

„Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional. Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia”, a spus Reghecampf, citat de Cancan.

La rândul ei, Anamaria Prodan declara în acel moment: „El este tatăl copilului meu, niciodată nu o să vorbesc urât de el. Poate de-a lungul vieții am făcut niște greșeli, dar promit că am să le repar. Am să lupt că toți copiii mei să nu se împiedice de asta. Lăsăm legea să își spună cuvântul. Și noi aflăm lucruri din presă! Nu știm exact adevărul. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face la fel. Nimeni nu se poate gândi că cineva poate să îți facă rău. O să văd cum stau lucrurile și voi da o declarație oficială Întotdeauna mi-am apărat famlia cu prețul prieteniilor distruse. (…) Am văsut și noi declarația din presă, mi-a citit-o cineva. Nimeni din familie nu știe adevărul. (…) Cel mic suferă cel mai tare, că nu prea își vede tatăl”, a spus Anamaria Prodan, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.