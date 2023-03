Rolurile principale

În rolurile principale sunt soprana Irina Baianţ, interpreta Christinei Daaé, și actorul Adrian Nour, interpretul Fantome.

„Mulţi oameni se întreabă cum o să fie, cum o să fie Adrian Nour acum în ‘Fantoma de la Operă’. Mă simt mult mai puternic, mult mai încrezător, am dobândit câteva cunoştinţe în anii aceştia în care nu am mai cântat acest rol, în care nu am mai interpretat Fantoma, dar s-a aşezat foarte mult şi am mult mai multă încredere în mine acum. Mă bucur că am putut să lucrăm mult mai în detaliu de data asta şi teatral această poveste, şi sper că avea o viaţă mult mai lungă decât a avut cealaltă variantă de ‘Fantomă’. Am mult mai multă încredere în noi”, a mărturisit Adrian Nour.

Din distribuţie mai fac parte: Kyrie Mendél, Rodica Ştefan, Andrei Petre, Radu Ion / Daniel Filipescu, Cătălin Petrescu, Ernest Fazekaş, Judith State, Alina Petrică, Ionuţ Burlan, Cosmin Seleşi, Alexandru Nagy, alături de Orchestra, Corul şi Baletul Operei Naţionale Bucureşti. Dirijorul spectacolului este Daniel Jinga.

Decorurile şi costumele sunt create de designer-ul irlandez Gary McCann, numite „adevărate opere de artă”.