Adina Cezar s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Fiica ei, Yvonne Toader, a informat că regretata coregrafă s-a stins înconjurată de cei dragi. Trupul său va fi aşezat la Biserica Sf. Stelian-Lucaci.

De asemenea, serviciul funerar de înmormântare va fi unul privat, la Cimitirul Mănăstirii Cernica.

În urma tragicului anunț, fostul ministru al Culturii Corina Şuteu şi-a exprimat regretul. Aceasta a scris că marea doamnă a scenei artistice a fost cea care i-a deschis gustul pentru dansul contemporan pe vremea când debuta în critica de teatru.

Potrivit fostului ministru, regretata artistă era „o fiinţă a cărei personalitate se lipea de tine pentru totdeauna”.

„She was ONE of her kind! Adina Cezar nu mai este… Ea este cea care mi-a deschis gustul pentru dansul contemporan pe vremea când debutam în critica de teatru. O fiinţă a cărei personalitate se lipea de tine pentru totdeauna. Generaţiile de azi îi datorează enorm!”, a scris Corina Şuteu pe Facebook.