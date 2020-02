Moneda naţională s-a apreciat în ultimele zile pentru că un vânzător important a vândut mai multă valută şi acesta a dus la întărirea leului, a explicat, vineri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la o conferinţă de presă, întrebat despre evoluţia cursului de schimb leu – euro din ultimele zile.

„Cred că în primul rând trebuie înţeles că piaţa valutară are mulţi determinanţi şi faptul că ne-am obişnuit ca un eveniment politic sau altul să aibă impact imediat asupra pieţei valutare nu este o percepţie eronată, pentru că evenimentele politice categoric că influenţează piaţa, dar evenimentele politice nu sunt singurele. În ultimele zile, din datele noastre, sunt unele informaţii pe care le obţinem şi noi cu o anumită greutate, a acţionat în principal faptul că pe piaţa monetară aşa cum se întâmplă de obicei între 25 ale lunii precedente – 5-10 luna curentă apare o relativă lipsă de lichiditate pentru că firmele, populaţia, toate îşi plătesc impozitele la stat, dările la stat şi atunci în contul Ministerului de Finanţe de la Banca Naţională a României apare un surplus. E ca şi cum ar steriliza banca naţională banii respectivi. Ei ies din circulaţie. Am mai dat explicaţia asta, acum simplific. Şi când pe o asemenea situaţie apare un vânzător mai important şi asta pot să vă garantez că de data asta nu am fost noi, Banca Naţională, a fost un client. Pot să bănuiesc, dar ce spun în continuare este pură speculaţie, că s-o fi gândit şi el „pică Guvernul, se depreciază cursul, hai să vând acum o sumă mai mare ca să câştig”, oricine vrea să câştige mai mult, dar nu s-a întâmplat. A vândut mai mult şi s-a apreciat cursul”, a spus Mugur Isărescu.

Ce părere are guvernatorul despre căderea Guvernului

El a afirmat că acesta a vândut valuta timp de câteva zile. De asemenea, guvernatorul BNR a spus că piaţa leului nu este una „foarte adâncă” şi când cineva vine cu 100 de milioane sau 200 de milioane de euro şi le vinde poate să mişte cursul.

„Concluzie. Nu numai situaţia politică are impact pe piaţa valutară. Şi doi, bănuiesc că şi cei de pe piaţa valutară, investitorii erau obişnuiţi cu…cam asta am citit în presă astăzi „ne-am vaccinat la situaţia politică”, suntem obişnuiţi la asemenea ştiri”, a declarat Mugur Isărescu.

Banca Naţională a României (BNR) a afişat, joi, un curs de 4,7651 lei pentru un euro, în scădere cu 1,17 bani (-0,24%), în comparaţie cu cotaţia anterioară, respectiv 4,7768 lei pentru moneda unică europeană. De asemenea, leul s-a apreciat şi vineri în raport cu euro, care a fost cotat de Banca Naţională a României la 4,7642 de lei, în scădere cu 0,09 bani (-0,02%) faţă de ziua precedentă.

Întrebat ce părere are despre căderea Guvernului, Mugur Isărescu a spus că „face parte din jocul democratic” şi BNR, ca instituţie neutră prin lege, este în continuare neutră la aceste lucru.

„Avem o părere neutră”, a afirmat Isărescu.

Te-ar putea interesa și: