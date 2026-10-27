Motorola Edge 70 Fusion sau Samsung Galaxy S26 în oferta de toamnă a Vodafone

Pentru cei care caută un telefon nou cu abonament, un cost lunar ușor de urmărit și condiții explicate transparent, oferta de toamnă de la Vodafone aduce două opțiuni distincte: Motorola Edge 70 Fusion FIFA cu Moto Buds Bass cadou de la 1 €/lună și Samsung Galaxy S26 de la 5 €/lună. Pentru ambele telefoane, ratele promovate sunt calculate pe 36 de luni și prin aplicarea unei reduceri, în scenariul în care clientul folosește programul pentru achiziția telefonului nou. Rata lunară efectivă variază în funcție de abonamentul ales și de telefonul adus la schimb prin Buyback.

Oferta este valabilă până la 1 noiembrie 2026 inclusiv, în limita stocului disponibil, pentru clienții care achiziționează un abonament de servicii mobile cu o perioadă contractuală minimă de 24 de luni.

Cele două modele răspund unor priorități diferite. Motorola pune accent pe experiența vizuală, fotografia versatilă și designul inspirat de pasiunea pentru fotbal. Samsung propune un format mai compact, o baterie de lungă durată și un sistem de camere orientat spre captarea luminii.

E important ca toate informațiile despre servicii, rata dispozitivului, durata contractuală și beneficiile să poată fi înțelese înainte de semnare.

Oferta Vodafone concentrează alegerea asupra a două modele bine diferențiate. Astfel, clientul poate porni de la modul în care folosește telefonul, nu doar de la valoarea lunară promovată.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA se adresează celor care vor un telefon cu identitate vizuală distinctă. Designul său iconic este creat pentru pasiunea pentru fotbal, ceea ce îl diferențiază într-o categorie în care multe dispozitive aleg o prezentare neutră.

Ecranul Extreme AMOLED de 6,78 inchi oferă o rată de reîmprospătare de 144 Hz. Aceasta susține afișarea fluidă a mișcării, utilă la urmărirea conținutului sportiv, derularea paginilor și utilizarea zilnică. Luminozitatea maximă ajunge la 5.200 de niți, iar culorile sunt Pantone Validated.

Telefonul are cameră de 50 MP Sony LYTIA 710 cu stabilizare optică. Aceasta este susținută de un senzor ultrawide de 13 MP cu Macro Vision. Combinația acoperă atât cadre ample, cât și fotografii realizate de aproape.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA vine cu Moto Buds Bass cadou, în limita stocului disponibil, iar smartphone-ul poate fi achiziționat în rate de la 1 €/lună, în condițiile ofertei descrise mai sus.

Samsung Galaxy S26 este opțiunea potrivită pentru utilizatorii care preferă un telefon cu ecran de 6,3 inchi. Dimensiunea poate fi practică pentru cei care folosesc telefonul frecvent în deplasare sau doresc un dispozitiv mai ușor de manevrat.

Ecranul Dynamic AMOLED 2X susține o experiență vizuală clară, într-un format mai compact decât cel oferit de Motorola. Telefonul are o baterie de lungă durată, cu o capacitate de 4.300 mAh.

Potrivit producătorului, Samsung Galaxy S26 are „cel mai luminos sistem de camere de până acum”. Pentru utilizatorii care fotografiază în contexte variate, luminozitatea sistemului de camere poate conta în surprinderea momentelor de zi cu zi.

Samsung Galaxy S26 este disponibil de la 5 €/lună, în condițiile ofertei descrise mai sus. Alegerea sa poate fi justificată de formatul compact, bateria de 4.300 mAh și orientarea sistemului de camere către captarea luminii.

Cele două telefoane nu trebuie comparate doar prin costul lunar. Dimensiunea ecranului, tipul experienței vizuale, camerele și beneficiile incluse pot avea o influență mai mare asupra satisfacției pe termen lung.

Criteriu Motorola Edge 70 Fusion FIFA Samsung Galaxy S26 Valoare promovată De la 1 €/lună, în condițiile ofertei descrise mai sus De la 5 €/lună, în condițiile ofertei descrise mai sus Ecran Extreme AMOLED, 6,78 inchi Dynamic AMOLED 2X, 6,3 inchi Sistem fotografic Cameră de 50 MP Sony LYTIA 710 cu stabilizare optică și senzor ultrawide de 13 MP cu Macro Vision Sistem fotografic orientat spre captarea luminii Beneficiu inclus Moto Buds Bass cadou, în limita stocului disponibil — Perioada ratelor 36 de luni 36 de luni Garanție la achiziția în 36 de rate 12 luni de garanție extinsă, suplimentar primelor 24 de luni de garanție legală de conformitate 12 luni de garanție extinsă, suplimentar primelor 24 de luni de garanție legală de conformitate

Alegerea potrivită nu se reduce, așadar, la „1 euro sau 5 euro/lună”. Acestea sunt valori de pornire. Oferta personalizată este cea care arată rata aplicabilă și totalul lunar rezultat.

În această ofertă, Motorola Edge 70 Fusion FIFA cu Moto Buds Bass cadou este disponibil de la 1 €/lună, iar Samsung Galaxy S26 de la 5 €/lună. Pentru ambele telefoane, ratele promovate sunt calculate pe 36 de luni și prin aplicarea unei reduceri, în scenariul în care clientul folosește programul pentru achiziția telefonului nou. Rata lunară efectivă variază în funcție de abonamentul ales și de telefonul adus la schimb prin Buyback.

Sintagma „de la” indică valoarea minimă obținută în configurația corespunzătoare. Nu reprezintă o valoare universală pentru toate abonamentele sau pentru toate telefoanele aduse la schimb.

Pentru a calcula suma lunară relevantă, clientul trebuie să privească separat cele două componente:

Costul abonamentului mobil ales

Acesta depinde de planul de servicii selectat și de beneficiile incluse.

Rata lunară a telefonului

Aceasta este stabilită în funcție de telefon, abonament și rezultatul evaluării prin programul de Buyback.

După stabilirea configurației, cele două valori pot fi analizate împreună.

Buyback permite folosirea valorii unui telefon eligibil pentru obținerea unei reduceri la achiziția unui telefon nou. În cazul ofertei curente, acest mecanism contribuie la determinarea valorilor lunare comunicate pentru cele două modele.

Procesul are loc în magazinele Vodafone. Evaluarea propriu-zisă este realizată cu sprijinul Flip, partenerul Vodafone pentru acest proces. Telefonul este verificat, iar reducerea este stabilită în funcție de starea sa.

Vino cu telefonul într-un magazin Vodafone, unde poți consulta și lista dispozitivelor eligibile. Telefonul este evaluat cu sprijinul Flip. Îți este comunicată reducerea rezultată. Este configurată oferta ta pentru Motorola Edge 70 Fusion FIFA sau Samsung Galaxy S26, împreună cu abonamentul ales. Afli valoarea lunară efectivă și primești documentele contractuale.

Valoarea reducerii nu poate fi estimată înaintea evaluării. Telefonul trebuie să fie un smartphone funcțional, care pornește și nu este defect, iar starea sa influențează rezultatul. Simpla prezență pe lista de eligibilitate nu stabilește automat o anumită sumă.

Înainte de predarea telefonului, clientul ar trebui să păstreze o copie de siguranță a datelor necesare și să urmeze indicațiile primite în magazin pentru pregătirea dispozitivului. Pentru alegerea unui punct apropiat și verificarea programului, poate fi consultată harta magazinelor Vodafone.

Clienții care achiziționează unul dintre aceste smartphone-uri în 36 de rate beneficiază de 12 luni de garanție extinsă, suplimentar primelor 24 de luni de garanție legală de conformitate.

Garanția extinsă și Buyback-ul sunt beneficii separate. Clientul nu trebuie să aducă un telefon la schimb pentru a obține garanția extinsă asociată achiziției în 36 de rate. Buyback-ul influențează oferta comercială și rata rezultată, nu existența acestui beneficiu de garanție suplimentară de 12 luni.

Condițiile detaliate ale garanției trebuie consultate în documentele primite la achiziție.

Pentru părinți, studenți și utilizatori cu buget controlat, rata de pornire este un reper util, dar nu înlocuiește calculul complet. O comparație corectă trebuie să includă:

costul lunar al abonamentului;

rata efectivă a telefonului;

durata fiecărui cost;

beneficiile incluse;

rezultatul evaluării prin Buyback;

condițiile garanției;

eventualele servicii suplimentare solicitate de client.

Întrebarea utilă adresată consultantului nu este doar „Care este rata telefonului?”, ci „Care este suma lunară pentru abonament și telefon în configurația mea?”. Răspunsul trebuie raportat la oferta personalizată, nu la o simulare generală.

Vodafone România are cea mai bună și cea mai rapidă rețea 5G, conform certificărilor Ookla® Best 5G Network și Fastest 5G Network pentru primul semestru din 2026. Rețeaua mobilă Vodafone este certificată și „Best in Test” de umlaut în 2026, pentru al cincilea an consecutiv.

Astfel, alegerea telefonului este completată de accesul la serviciile mobile Vodafone, în cadrul unui contract care prezintă beneficiile și costurile aplicabile clientului.

Vodafone reunește telefonul, abonamentul și posibilitatea folosirii programului de Buyback într-o ofertă stabilită în magazin.

Agentul din magazinul Vodafone poate porni de la bugetul disponibil și poate prezenta opțiunile aplicabile. Costul total depinde de abonamentul ales și de evaluarea telefonului adus la schimb.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA poate fi alegerea celor care prioritizează:

un ecran Extreme AMOLED de 6,78 inchi, cu afișare la 144 Hz, luminozitate maximă de 5.200 de niți și culori Pantone Validated;

un sistem fotografic cu o cameră Sony LYTIA 710 de 50 MP cu stabilizare optică și un senzor ultrawide de 13 MP cu Macro Vision;

un design creat pentru pasiunea fotbalului;

Moto Buds Bass cadou, în limita stocului.

Samsung Galaxy S26 poate răspunde mai bine nevoilor celor care caută:

un ecran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 inchi;

un format mai compact;

o baterie de lungă durată, de 4.300 mAh;

un sistem fotografic orientat spre captarea luminii.

Ambele telefoane beneficiază de 12 luni de garanție extinsă la achiziția în 36 de rate.

O singură verificare structurată poate clarifica întreaga ofertă. În magazin, solicită următoarele informații:

rata lunară efectivă a telefonului după evaluarea Buyback;

costul abonamentului ales;

suma lunară rezultată pentru abonament și dispozitiv;

durata ratelor și perioada contractuală minimă a abonamentului;

beneficiile incluse în abonament;

disponibilitatea telefonului și, pentru Motorola, a accesoriului cadou;

condițiile garanției extinse de 12 luni;

obligațiile aplicabile dacă abonamentul este modificat sau contractul încetează înainte de termen;

toate valorile consemnate în rezumatul contractual și în contract.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA cu Moto Buds Bass cadou este disponibil de la 1 €/lună, iar Samsung Galaxy S26 de la 5 €/lună. Pentru ambele telefoane, ratele promovate sunt calculate pe 36 de luni și prin aplicarea unei reduceri, în scenariul în care clientul folosește programul pentru achiziția telefonului nou. Rata lunară efectivă variază în funcție de abonamentul ales și de telefonul adus la schimb prin Buyback.

Programul și evaluarea telefonului se desfășoară în magazinele Vodafone. Evaluarea este realizată cu sprijinul Flip, partenerul Vodafone pentru acest proces. Tot în magazin poate fi consultată lista dispozitivelor eligibile.

Eligibilitatea și valoarea efectivă sunt stabilite în magazin, după verificarea stării telefonului. Nu există o sumă identică pentru toate dispozitivele eligibile.

Oferta este valabilă până pe 1 noiembrie 2026 inclusiv, în limita stocului disponibil. Este destinată clienților care achiziționează un abonament mobil cu o perioadă contractuală minimă de 24 de luni.

Clientul beneficiază de 12 luni de garanție extinsă, suplimentar primelor 24 de luni de garanție legală de conformitate. Garanția extinsă este asociată achiziției în 36 de rate și nu este condiționată de folosirea Buyback.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA are un ecran Extreme AMOLED de 6,78 inchi. Samsung Galaxy S26 are un ecran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 inchi. Motorola oferă suprafața de afișare mai mare dintre cele două.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA este oferit împreună cu Moto Buds Bass cadou, în limita stocului disponibil și în condițiile ofertei descrise mai sus.

Alegerea dintre Motorola Edge 70 Fusion FIFA și Samsung Galaxy S26 pornește de la prioritățile personale. Primul oferă un ecran mare și fluid, camere versatile și un design inspirat de fotbal. Al doilea propune un ecran de 6,3 inchi, o baterie de 4.300 mAh și un sistem fotografic orientat spre captarea luminii.

Pentru valoarea exactă, găsește cel mai apropiat punct pe harta magazinelor Vodafone. În magazin poți solicita evaluarea telefonului adus la schimb și oferta completă pentru abonament și dispozitiv.

Cere ca suma totală să fie prezentată înainte de semnare. Astfel, poți alege telefonul potrivit pe baza utilizării reale, a bugetului și a condițiilor contractuale aplicabile.