S-a aflat de ce a plecat Viviana Sposub de la Pro TV. După ce emisiunea Ferma s-a terminat, Viviana Sposub a putut fi văzută ca și co-prezentatoare la emisiunea Vorbește Lumea, emsiune moderată de Cove și Lora, după ce Adela Popescu, însărcinată, s-a retras, în luna ianuarie a acestui an.

Telespectatorii s-au putut bucura pentru scurt timp de iubita lui George Burcea la Vorbește Lumea, întrucât a dispărut din emisiune rapid.

Crezând că PRO TV-ul nu o va refuza, iubita lui George Burcea a plusat la partea financiară mai mult decât ar fi meritat. În plus, pe lângă salariul mare pe care l-a cerut, Viviana Sposub ar fi vrut și mult timp liber pe care să îl petreacă cu George Burcea, cei doi aflându-se la început de relație, imediat după ce emisiunea Ferma se terminase.

Potrivit Impact.ro, prima discuție cu un șef mai ”îngăduitor” ar fi decurs bine pentru Viviana. L-a convins, iar bărbatul i-a promis că lucrurile se vor rezolva pozitiv în ceea ce o privește. Numai că bunăvoința s-a oprit aici pentru botoșăneancă.

Ceilalți șefi, mai mari în grad, nici nu au vrut să audă. Astfel, oamenii cu drept de decizie din PRO TV, copleșiți de pretențiile iubitei lui George Burcea, au hotărât să se despartă pe cale amiabilă. Astfel, starea vremii pe care trebuia să o prezinte Viviana Sposub la emisiunea Vorbește Lumea a ajuns să fie prezentată de Francisca.

“De astăzi ne mărim echipa. E vremea să o primim în viaţa noastră pe Francisca. Bine ai venit! Noua noastră colegă! Tu ne vei ţine la curent cu datele despre vreme”, spunea Cove după ce Viviana Sposub a dispărut.

Cum a afectat-o pe Viviana Sposub plecarea de la PRO TV

Dacă e după cum spune George Burcea, Viviana Sposub nu ar suferit prea tare în urma dispariției de la PRO TV.

“Pentru mine, Viviana este o puternică și o luptătoare pentru mine, mai ales privind de cum a venit ea în Fermă, cum am văzut-o eu pentru prima oară – Viviana pe care nu o cunoșteam, atunci o văzusem pentru prima oară în viața mea, cum am văzut-o în primul episod și cum am lăsat-o eu, după opt episoade.

Mie mi se pare și susțin în continuare această teorie: că este mai puternică, mai învingătoare, este mai luptătoare, are mai multă energie și are mai multă încredere în ea. Pentru că este foarte important ca partenerului să-i oferi încredereindiferent dacă face un lucru bun sau mai puțin bun!”, spunea George Burcea.

Sursa foto: Instagram