George Burcea riscă să ajungă la închisoare. Fostul soț al Andreei Bălan a fost trimis în judecată

Așadar, actorul George Burcea are deschis, pe numele său, un dosar penal. La un an de când a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive, procurorii au decis să îl trimită în judecată. În funcție de răspunsul instanței, acesta poate primi o pedeapsă cu închisoarea de la 1 an la 5 ani, scrie cancan.ro.

Ce spunea IPJ Ilfov la momentul respectiv

În urmă cu un an, reprezentanții IPJ Ilfov trimiteau un comunicat de presă cu privire la ceea ce se întâmpla cu George Burcea. IPJ Ilfov a precizat că ”polițiștii Serviciul Rutier Ilfov au oprit în trafic un bărbat, din Voluntari, care conducea un autoturism pe Bulevardul Eroilor din orașul Voluntari, județul Ilfov. Bărbatul a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive.”

”Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”, au declarat reprezentanții IPJ Ilfov.

Actorul și-a recunoscut greșeala

După cele întâmplate, acesta a postat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care spune că își asumă greșeala făcută. În plus, George Burcea a ținut să precizeze că poliția nu l-a filat și că, de fapt, Andreea Bălan a informat instituția cu privire a substanțele consumate de el.