Schimbare Cod Penal. În loc să contribuie la protejarea traficului rutier și reducerea accidentelor, noul proiect de modificare a Codului penal privind conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor ar putea genera o criză fără precedent în justiție, atrag atenția avocații Buju, Stanciu și Asociații. Acesta nu doar că creează o multitudine de dosare penale absurde, dar riscă să transforme un subiect vital, precum siguranța rutieră, într-o aplicare haotică a legii.

”Propunerea de modificare a Codului penal privind conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor este absurdă și nefundamentată științific, avertizează avocații societății de avocatură Buju, Stanciu și Asociații. Astfel, legea incriminează subiectiv cetățenii români, putând fi condamnați la închisoare, deși nu reprezintă niciun pericol real. În plus, legea nu are scop educativ pentru reducerea numărului de accidente, ci punitiv, conducând doar la creșterea numărului de dosare penale, mai consideră specialiștii. Astfel, nouă propunere transformă o idee bună, cum este siguranța rutieră, într-o aplicare haotică a legii, cu eventuale dosare penale inutile și riscul sistemic de condamnări absurde.”