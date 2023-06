BREAKING NEWS: Grupul Wagner a ajuns în regiunea Moscovei

Grupul Wagner a ajuns sâmbătă, 24 iunie 2023, în regiunea Moscovei, fără a întâmpina o rezistență serioasă, existând șanse de a intra în Capitală după ce va apune soarele. Cu excepția unor atacuri aeriene, în urma cărora Armata Rusiei a pierdut trei elicoptere și un avion de transport, deocamdată, Grupul Wagner nu a întâmpinat o rezistență serioasă în drumul său din Ucraina până la Rostov, apoi de la Rostov la Voronej și acum spre Moscova. În acest context, primarul Moscovei a îndemnat oamenii să limiteze cât mai mult posibil deplasările în oraș.

Potrivit unei analize realizată de CNN, revolta organizată de Gruparea Wagner era inevitabilă și imposibilă. Inevitabilă deoarece proasta gestionare a „operațiuni militare speciale din Ucraina” a demonstrat că numai Kremlinul ar putea supraviețui unui asemenea conflict militar și imposibilă având în vedere că toți criticii lui Vladimir Putin au dispărut misterios, de la izbucnirea războiului din Ucraina.

Evgheni Prigojin este, însă, „creația lui Vladimir Putin”, un fel de Frankenstein, Grupul Wagner fiind numit, până acum, „armata lui Putin”. În acea analiză a fost abordată și ipoteza încercării lui Evgheni Prigojin de a-l împinge pe Vladimir Putin să reorganizeze Ministerul Apărării din Rusia, pe care el l-a criticat public timp de luni de zile.

Conform bloggerul militar Rybar, este dubios că rebelii înaintează atât de repede spre Moscova. Deși nu se știe exact cât de mulți membrii ai Grupului Wagner se deplasează, acum, spre Moscova, Igor Girkin, fostul comandant al trupelor ruse din Donbas, a zis cîă numărul soldaților ruși din jurul Moscovei este cel puțin dublu, dar adevărata întrebare este dacă „vor avea chef să lupte”.

Armata Rusiei a încercat să încetinească înaintarea Grupului Wagner spre Moscova

Imagini șocante au apărut pe rețelele sociale cu forțele ruse care sapă în principalele rute rutiere spre Moscova în Regiunea Lipetsk pentru a încetini înaintarea coloanelor Grupului Wagner.

Lipetsk region, pro-government Russian forces are allegedly digging the road towards Moscow to slow down the advance of Wagner's columns.

De altfel, militarii ruși au instalat un cuib de mitralieră la marginea Moscovei și filtre de acces la intrarea din sud-vestul Moscovei, de pe autostrada M4, folosită de membrii Grupului Wagner pentru a ajunge în Capitală.

⚡ Now: Before entering Moscow, the military began to dig trenches and set up machine gun emplacements.

We go to the end! Help us!





