Acesta ar fi fost al doilea atac la Moscova de la începutul războiului rus din Ucraina. Imaginile difuzate pe reţelele de socializare surprind urme de fum pe cer. Mai mult, în alte imagini sunt surprinse imobile cu ferestre sparte.

„În această dimineaţă, în zori, un atac cu dronă a cauzat pagube minore mai multor clădiri. Toate serviciile de urgenţă din oraş sunt la faţa locului (…). Nimeni nu a fost rănit grav până în prezent”, a scris Sergjei Sobianin pe Telegram, conform AFP.

Amintim că aceste informații au apărut în urma unui atac cu dronă la Kiev, în Ucraina, în noaptea de luni spre marţi, potrivit informațiilor transmise de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko. Acesta a subliniat că cel puțin o persoană și-a pierdut viața în urma atacului.

Presa ucraineană a informat anterior că s-au auzit mai multe explozii în regiunea Podol. Explozii s-au auzit și pe malul stâng al capitalei. Potrivit Administrației de stat a orașului Kiev, în oraș funcționează sisteme de apărare aeriană.

RBC Ucraina notează că în timpul ultimei alerte, apărarea ucraineană a doborât o dronă deasupra Kievului.

„În timpul ultimei alerte aeriene, un vehicul aerian fără pilot a fost detectat deasupra Kievului. Obiectul a fost doborât de forțele și mijloacele de apărare aeriană”, a declarat șeful administrației militare a orașului Kiev, Serghei Popko. Acesta a adăugat că nu există informații despre victime.

La rândul său, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că după explozii, o clădire cu patru etaje a luat foc în cartierul Solomyan, iar suprafața care arde este de 50 de metri pătrați.

Governor of the #Moscow region Andrey Vorobyov: „This morning, residents of some areas of the Moscow region could hear the sounds of explosions – this is our air defense. On approaching Moscow, several drones were shot down. I ask the people to remain calm.” pic.twitter.com/ZuUJmXU9J0

