În cadrul emisiunii „La Măruță”, de la Pro Tv, Viorica de la Clejani a vorbit despre acea perioadă, dar și despre modul în care fanii ei au reacționat. Mai exact, aceasta susține că foarte multe persoane nu au crezut-o că a fost bolnavă și au întrebat-o câți bani a luat pentru a minți că are COVID-19.

În acest context, vedeta a răbufnit, oferind explicații referitoare la gravitatea situației în care s-a aflat.

„Am o fată care se ocupă de toate conturile mele și ea mi-a zis ce mesaje primeam. Câți bani ai luat îmi spuneau. Eu nu sunt de acord cu asta, îmi spuneau că ești așa și pe dincolo, să ferească Dumnezeu. Mai ales pe cei care au și alte probleme de sănătate. Să nu mai vorbiți prost de doctori, fraților! Masca aia de care sunteți speriați e în ultima fază! Când a venit ăla de la ATI și mi-a zis: «Vioricuțo, trei săptămâni tu nu mai pleci de aici»”, a spus Viorica de la Clejani, la Pro Tv.

În toată această perioadă, Ioniță de la Clejani și-a susținut soția. El a declarat că aceasta este realitatea, precizând că Viorica de la Clejani a ajuns la spital cu plămânii afectați la 30 la sută. „Nu vindem nimic, vă spunem doar povestea prin care am trecut”, a completat Ioniță de la Clejani.

Deși la început nu credea în virus, după ce s-a văzut pe patul de spital, vedeta și-a cerut scuze în fața lui Dumnezeu. „Îmi cer iertare în fața lui Dumnezeu că am putut să gândesc așa. N-am putut să cred în chestia asta”, a spus Viorica.

În ceea ce privește diagnosticul, Ioniță de la Clejani susține că la finele lunii august, soția sa avea mai multe simptome pe care le-a tratat precum o răceală, iar înainte de spitalizare ajunsese să se simtă foarte rău, ulterior el chemând o ambulanță.

În timp ce se afla la spital, acesta susține că în doar trei ore a văzut deja cinci persoane decedate transportate în saci.

„De la sfârșitul lunii august, ea a avut anumite simptome, pe care le-a tratat ca pe o răceală obișnuită. Înainte de spitalizare tușea și tușea cam tare. Trei zile înainte de spitalizare se simțea foarte, foarte rău. Am chemat o ambulanță, iar doctorul a tratat-o de pneumonie, după trei zile de la tratament se simțea și mai rău. Am luat-o cu forța și am mers la o clinică să i se facă o radiografie pulmonară. Pneumonia de la Covid se tratează altfel. Cât am stat trei ore la intrare la «Matei Balș», am văzut cinci oameni morți transportați în saci. Mi-au zis, dacă o iau acasă, moare”, a spus Ioniță de la Clejani.