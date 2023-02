Marele filosof a încetat din viață la vârsta de 106 ani, iar slujba de înmormântare a fost oficiată marți la Biserica Albă, înainte ca filosoful să fie înhumat la Cimitirul Bellu. Printre persoanele care au luat cuvântul se aflau profesorul Mircea Dumitru, vicepreşedinte al Academiei Române și scriitorul Tudorel Urian.

Totuși, finalul ceremoniei a fost marcat de un moment tensionat. Fiul său, Tom Șora, a cerut să ia cuvântul și a lansat mai multe acuzații neașteptate.

„Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați venit. Eu sunt Tom Șora, fiul lui Mihai Șora. Am venit aici pentru comemorarea tatălui meu. Nu am venit singur, am venit cu nepotul lui Mihai Șora, Alexandru, și cu strănepotul lui, Nico.

Am venit și în numele surorii mele, Sanda Șora, care nu a putut veni din motive de sănătate. Nu aș fi ținut acest discurs, această prelegere, dacă nu m-aș fi simțit obligat să fac lucrul ăsta.

Este spontană, nu am pregătit-o, am improvizat acum, dar am de spus niște lucruri care trebuie spuse, chiar dacă în cadrul ăsta au fost numai lucruri foarte frumoase aduse în sprit elevat, eu voi spune alte lucruri. Scurte.

Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător, și anume o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu. Eu locuiesc și cu toții locuim în Germania. Și atunci, sora mea, sâmbătă seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștiințat că a murit, am aflat întâmplător”, a declarat Tom Șora.

De asemenea, fiul marelui filosof a susținut că relația lor a fost „sistematic împiedicată în ultimii zece ani”.

„Relația noastră, a familiei noastre, cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată. Nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat. Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau contact cu el, nu am putut.

Acum trei ani am făcut o chestie specială – am venit neanunțat când erau demonstrațiile din august, din 2019, am venit spontan și acolo, practic, în piață, am vorbit cu tatăl meu și până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă.

Și acolo am vorbit și a fost cred destul de bine ce am vorbit și am sperat că relația se va normaliza și că voi putea vorbi din nou, normal, adică la telefon, personal, cu tatăl meu, care acum trei ani era lucid, se putea vorbi foarte bine cu el.

După vreo două săptămâni, când m-am întors în Germania, am dat telefon să văd ce mai faci, cum îți merge. Imposibil, nu am mai putut vorbi cu el”, a mai spus Tom Șora.

Un preot a intervenit

La intervenția unui preot, acesta și-a scurtat discursul.

„Da, voi scurta. A trebuit să spun acest lucru. Îmi cer scuze, am spus cu respect, trebuia spus. Dumnezeu să îl odihnească! Cu tot respectul!”, a conchis fiul marelui filosof.

Soția filosofului a transmis un mesaj de rămas bun

Filosoful și eseistul Mihai Şora a fost unul dintre cei mai activi intelectuali, atât în mediul online cât şi în stradă. Acesta a murit sâmbătă, la vârsta de 106 ani, iar tragicul anunț a fost făcut de către soția filosofului, Luiza Palanciuc-Șora.

„Iubitule,

ai fost fericire pură: nu doar un om frumos, ci Frumusețea însăși, credința, nădejdea și dragostea, cum spune cuvântul apostolic. Și niciodată nu-ți voi fi îndeajuns de recunoscătoare pentru tot ce mi-ai dăruit timp de aproape două decenii. Tu m-ai scos de pe șinele destinului meu și m-ai legat ireversibil și armonios de al tău, cu o grație de care numai tu erai capabil și pe care nu mulți pământeni o pot cuprinde cu mintea sau cu inima.

Încă nu știu cum va arăta ziua de mâine, nici toate cele care vor urma. E dincolo de puterea mea de acceptare. Unii oameni ar trebui să trăiască veșnic – nu numai în Rai, unde, negreșit, tu vei sta, ci și pe punctul acesta albastru, boțul de apă și humă care plutește în spațiu și pe care opt miliarde de alte făpturi omenești – dar niciuna ca tine – conviețuiesc, se ceartă sau se iubesc, se războiesc ori își sunt – unele, altora – sprijin.

E frig fără tine, iubitule.

Aziul”, a scris Luiza Palanciuc-Șora pe Facebook.