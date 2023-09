Luni seară, pe 25 septembrie, Tudor Buzatu a făcut dezvăluiri despre amanta tatălui său. Se pare că aceasta a avut un rol cheie în intermedierea șpăgii primite de președintele Consiliului Județean Vaslui de la omul de afaceri Emil Savin.

Tudor Buzatu a spus că nu știe exact ce fel de relație aveau tatăl său și proprietarul Farmazon, care a lucrat cu procurorii DNA pentru realizarea flagrantului.

”Nu știu mare lucru nici despre relația tatălui meu domnul Savin. Nu știu de ce s-ar fi certat. Sunt prieteni de vreo 20-30 de ani. A venit un echipaj de la DNA la mine la ușă unde tatăl meu are domiciliul, dar nu mai locuiește de mai mult de 10 ani aici.

Părinții mei sunt despărțiți și locuiesc în altă parte. Deși știau că nu mai stă aici, nu l-au găsit și m-a sunat mama care era în vizită că îl caută pe tata de la DNA. I-am întrebat dacă îi pot ajuta și au zis ca nu. Ok, nu! apoi au fost și la el acasă, unde locuiește el, unde are și acte. M-am dus acolo, erau domnii respectivi și mi-au zis că nu îmi pot da detalii și cam atât restul am aflat de la TV”, a declarat el la România TV.