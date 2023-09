Revoltă în PSD. Senatoarea Gabriela Crețu este furioasă din cauza deciziei luate sâmbătă dimineață în BPN (Biroul Permanent Național).

Reamintim că, în urmă cu câteva minute, s-a luat decizia excluderii din PSD a președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu.

Mai mult, Gabriela Crețu, fosta sa soție, a fost suspendată din Partidul Social Democrat.

Aflată la al patrulea mandat de senator din partea PSD, Gabriela Crețu s-a revoltat pe grupul de comunicare al senatorilor PSD.

News.ro scrie că soția lui Dumitru Buzatu ar fi trimis în această dimineață un mesaj pe acest grup.

Gabriela Crețu a clarificat informațiile din presă, subliniind că ea nu mai este soția lui Dumitru Buzatu de 8 ani de zile.

„Sunt membră a Partidului Social Democrat. Suntem despărțiți de mai bine de 20 de ani și divorțați legal din 2015.

Am aceeași relație pe care o au toți colegii, o relație colegială. Lucrăm împreună.

De ce să fiu eu suspendată din partidul la care am construit timp de 33 de ani, în care am condus campanii, în care am câștigat eu personal cinci dintre ele?

Mi se pare nedrept”, a declarat Crețu la Antena 3.