Avocatul Cristian Winzer a întrebat care au fost acțiunile sau faptele concrete prin care Dumitru Buzatu i-ar fi dat de înțeles martorului, în anul 2022, că îi va solicita remiterea de foloase necuvenite. Avocatul a dorit să afle ce anume a făcut efectiv clientul său și din ce anume a dedus martorul, încă din anul 2022, această intenție.

Martorul denunțător, colaborator cu identitate reală al DNA, a răspuns că a înțeles acest lucru din faptul că, după ce a emis facturile, acestea nu au fost plătite. A adăugat că, întrucât el decide în propria societate, a presupus că și la Consiliul Județean tot șeful este cel care comandă, și așa a interpretat situația.

Judecătorul a intervenit pentru a clarifica dacă doar neplata facturii a fost elementul care l-a făcut pe martor să ajungă la acea concluzie. Martorul a confirmat că da, acela a fost singurul aspect.

Ulterior, judecătorul a întrebat ce alte elemente, din întreaga succesiune de evenimente, din conduita verbală sau nonverbală a inculpatului sau eventuale acțiuni prin intermediul altor persoane, l-ar fi putut face pe martor să creadă că aceasta era dorința inculpatului. Martorul a răspuns că nu au existat alte elemente și că inculpatul nu i-a dat nimic de înțeles, ci doar că el, personal, a dedus că ar exista o problemă, fără să poată explica de ce exact. A recunoscut că poate s-a înșelat.

Avocatul a mai insistat întrebând ce gesturi, atitudine sau comportament a avut Dumitru Buzatu care l-ar fi făcut pe martor să creadă că dorește remiterea unor foloase necuvenite. Judecătorul a completat întrebarea dorind să afle dacă, în afară de neplata facturii, au mai existat alte conduite relevante.

Martorul a răspuns că nu, și că tot ceea ce a afirmat reprezintă o concluzie proprie, o deducție personală.

