Gina Pistol a fost invitată în podcastul ”Fain&Simplu” a lui Mihai Morar, acolo unde a vorbit despre momentele de dinainte să îi dea naștere fiicei sale, Josephine.

Vedeta spune că s-a confruntat cu hemoragii puternice și că a fost în pericol de a pierde copilul. Din această cauză, partenera lui Smiley a dezvăluit că a evitat să-i spună mamei sale că este însărcinată, pentru a o proteja de o eventuală suferință.

”Un lucru care s-a întâmplat în primul trimestru de sarcină, când părinții noștri au aflat din presă că eu sunt însărcinată, a fost foarte urât. Cred că eu timp de o lună de zile am avut hemoragii foarte mari și nu aveam voie nici măcar să ridic o sticlă de doi litri de apă, trebuia să stau doar la pat și exista riscul să pierd sarcina.

Cum să îi spun eu mamei mele: Mama știi sunt însărcinată, dar știi nu te bucura că s-ar putea ca la un moment dat…cum să îi spun eu mamei mele.

Adică așteptam să trec de hopul acesta ca să putem să ne anunțăm și noi părinții. Și pentru că mergeam foarte des la doctor să fac analize, să fac ecografie, cineva a văzut și a anunțat presa și așa ne-au sunat ai noștri: E adevărat?

Și ce putem să le spun că nu știam nimic. Aveam hemoragii mari. Nu aveam voie să ridic o sticlă de apă de jos pentru că riscam să pierd sarcina”, spune vedeta.

Mi-a fost greu să accept că nu o să am un copil

Partenera lui Smiley a mai povestit că medicii i-au dat șanse minime să rămână însărcinată și chiar a luat în considerare adoptarea unui copil.

”Am descoperit că aveam șanse 0,1 să rămân însărcinată. Am vorbit cu Andrei despre asta și am zis că dacă ne dorim foarte mult un copil înfiem un copil. Mi-a fost greu să accept că nu o să am un copil. Ne-am luat un weekend liber și am mers la munte.

Și în mașină eram atât de fericită pentru nimicul din jurul meu și am început să plâng. Simțeam că trăiesc, îmi era dor. A doua zi îi povestesc lui Andrei că am trăit ceva ciudat și a început să facă mișto de mine. Nu am mai trăit asta niciodată, dar am simțit că universul era în pântecele mele. Nu am mai simțit asta niciodată!

M-am întors la filmări, eu am crezut că sunt la premenopauza pentru că aveam bufeuri, nu îmi era bine. Am corelat și vârsta și credeam că mă pregătesc de menopauză. Și, de fapt, eu eram însărcinată”, mai spune Gina Pistol.

Smiley și Gina Pistol vor face nunta

Recent, Smiley a anunțat că el și cu Gina Pistol se vor căsători.

”Este firesc să primiți vestea aceasta de la noi, înainte să citiți în presă sau să o auziți de la alții. Dacă tot există această bancă în curtea casei noastre pe care ne-am așezat acum 2 ani și jumătate și am anunțat că vom fi părinți, ne-am gândit să o folosim din nou și când vă spunem că vom deveni soț și soție, pentru că este un moment la fel de important pentru noi pe care ne dorim să-l împărțim cu voi”, a spus el.