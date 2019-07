Scandal imens între Alina Mungiu Pippidi și Moise Guran. Prima care a atacat a fost politologul care a șers pe jo spur și simplu cu Guran. I-a transmis aceestuia că este un incitator populist. Mai mult, și Rareș Bogdan a fost atacat de Pippidi.

”Ca parte din antrenamentul lor, această grupare obscur finanţată dar foarte vizibilă şi-a făcut o aplicaţie selectivă de ştiri şi opinii (unde au dus o campanie permanentă anticonstituţională pe bază de gradaţi de ai lor – experţi zero). Dar înainte, chiar la început, au făcut un test în care au dat o ştire falsă senzaţională – o alertă de cutremur. Nu a fost cutremur, dar lumea a dat din umeri şi a continuat să înghită găluşte. Nu a închis canalul, cum ar fi făcut un public mai sofisticat… Şi atunci au mers mai departe”.

Pippidi face referire la aplicația Biziday, care în 2017 a trimis o alertă falsă de cutremur de 10 grade pe scara Richter, practic pentru a testa dacă publicul poate înghite orice. ”Vrancea a detectat un cutremur de 10 grade magnitudine Richter, produs la o adâncime de 10 km. Păstrați-vă calmul și mergeti cu familia sub o grindă solid”.

Moise Guran nu a ratat ocazia de a-I răspunde lui Pippidi. Jurnalistul dă de pământ cu aceasta și face dezvăluiri incredibile. Moise Guran spune că Pippidi i-a propus să intre în politică și că i-a promis că-l va face președinte. Mai mult, jurnalistul vorbește și despre apropierea dintre Pippidi și fostul șef al PSD, Liviu Dragnea.

„Primul este universalismul (…) Cît de cretin trebuie să fie cineva să nu priceapă chestia asta? Nu trebuie doctorat în drept constituțional.”

Dragă Alina, dincolo de faptul că ai luat-o complet razna cu cabalele securistice, „universalismul tău” (universalitatea probabil) de care vorbești, se referă la drepturi. Un drept fundamental este universal, adică se aplică tuturor. Problema este că NU există un drept al infractorului la amnistie, deci nu există nici universalitate, sau universalism, dacă vrei să-i spui așa. „Cretin” nu tine loc de argument, iar faptul că insinuezi tot felul de mizerii aberante despre mine nu te ridică din mocirla în care ai coborât vorbind de cei care au venit acasă pe 10 august 2018 ca fiind „lumpen diaspora”.

Curtea Constituțională trebuie reformată, indiferent că ție sau altora ca tine nu vă place. Ai îmbătrânit foarte urât și, am impresia, nu mai vrea nimeni să-l faci TU președinte. Sau interviul recent în care îl spălai atât de jalnic pe Liviu Dragnea a fost altceva? Oh, stai, de la Emil Constantinescu, la Traian Băsescu și la Liviu Dragnea… în realitate asta înțelegi tu prin universalism?”, a tunat Moise Guran pe o rețea de socializare.

Li asta nu e tot. Seria ironiilor la adresa lui Pippidi au continuat. “ Pentru cei care nu știți, Alina Mungiu se laudă peste tot că EA i-a făcut președinți pe Emil Constantinescu și pe Traian Băsescu. Acum vreo cinci ani mi-a propus și mie „să mă facă președinte”. Serios. Am refuzat cât de politicos și de serios am putut eu (că-mi tot venea să râd). Probabil n-aș fi povestit episodul ăsta dacă acum Alina n-ar fi insinuat lucruri atât de urâte despre mine. Când am văzut interviul pe care l-a dat la Antena 3 acum câteva luni mi s-au aprins beculețele: Alina simțise momentul și clientul – voia să-l facă pe Dragnea președinte. Măi, ce ghinion au unii! Născătoare De Președinți, poate e timpul să te pensionezi!”, a mai spus Moise Guran.

Te-ar putea interesa și: