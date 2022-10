În acest dosar, DNA a primit somație din partea Tribunalului București în ceea ce privește trimitere în judecată a cauzei sau luarea înapoi a rechizitoriului pentru îndreptarea neregulilor. Judecătoarea Amalia Andone-Bontas de la Tribunalul București a dat parchetului în data de 27 octombrie 2022 un termen de 5 zile pentru a decide ce variantă alege.

De asemenea, judecătoarea a exclus din dosar declarațiile date în fata FBI de către patronul ziarului Adevărul, Cristian Burci, fiul acestuia, Carlo.

În plus, a fost exclusă și declarația Ericăi Hillard, despre care Lumea Justiției a scris că în 2017 era secretara lui Elliott Broidy, omul de afaceri american care ar fi intermediat întâlnirea dintre Liviu Dragnea și Trump, transmite luju.ro.

Minuta Tribunalului București din dosar

„Admite in parte cererile si exceptiile formulate in procedura de camera preliminara.

Constata neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr. 130/P/2018 din data de 14.05.2021 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, in ceea ce priveste descrierea faptelor retinute in sarcina inculpatilor Dragnea Nicolae-Liviu, Burci Cristian-Ionel, Burci Carlo-Robert, Belcea Dan-Valentin si Dimitrescu Gheorghe.

Exclude din materialul probator inscrisurile cuprinzand audierea de catre FBI a numitilor:

– Burci Cristian din data de 19.12.2018 – filele 69-74 in limba romana si filele 158-163 in limba engleza, vol. 6 al dosarului de urmarire penala si e-mail-urile atasate acestui inscris – filele 75-90 in limba romana si filele 164-183 in limba engleza, vol. 6 al dosarului de urmarire penala;

– Burci Carlo din data de 06.02.2019 – filele 91-99 in limba romana si filele 184-192 in limba engleza, vol. 6 al dosarului de urmarire penala si e-mail-urile atasate acestui inscris – filele 100-113 in limba romana si filele 193-206 in limba engleza, vol. 6 al dosarului de urmarire penala;

– Erica Hillard din data de 08.11.2018 – filele 50-53 in limba romana si filele 139-142 in limba engleza, vol. 6 al dosarului de urmarire penala si inscrisul aflat la fila 54 in limba romana si fila 143 in limba engleza, vol. 6 al dosarului de urmarire penala.

Respinge ca nefondate celelalte cereri si exceptii. O copie de pe incheierea motivata va fi comunicata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, potrivit art. 345 alin. (2) C. proc. pen.

In baza art. 345 alin. (3) C. proc. pen., in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii motivate, procurorul va remedia neregularitatile actului de sesizare si va comunica judecatorului de camera preliminara daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei.

In baza art. 29 alin. (5) din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, respinge ca inadmisibila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 170 alin. (1) si alin. (2) lit. a) C. proc. pen., invocata de inculpatul Belcea Dan Valentin, prin aparator. Cu drept de contestatie in conditiile art. 347 C. proc. pen. in ceea ce priveste solutia data cererilor si exceptiilor. Cu drept de recurs in 48 de ore de la pronuntare in ceea ce priveste solutia de respingere ca inadmisibila a cererii de sesizare a Curtii Constitutionale. Pronuntata in sedinta de camera de consiliu, astazi, 27.10.2022”.