Cei trei jurnaliști au discutat despre câteva dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului, pe listă fiind și accidentul rutier în care a fost implicată, sâmbătă, Monica Macovei.

Victor Ciutacu: Oamenii încearcă să mute dosarul, oare să fie o coincidență?

Victor Ciutacu, spre exemplu, se arată revoltat de faptul că nu există niciun fel de imagini de la locul accidentului, dar și de faptul că s-ar încerca mutarea dosarului.

„La accidentul lui Macovei nu au existat camere de supraveghere? Țara asta este împânzită peste tot cu camere și fix la accidentul ei nu există nici un material video. (…)

Oamenii încearcă să mute dosarul de la Parchetul din Constanța la București, oare să fie o coincidență? Macovei trebuie să fie cercetată la Constanța”, a afirmat, marți, jurnalistul de la România TV.

Mirel Curea, nemulțumit de modul în care presa încearcă să manipuleze acest caz

Mirel Curea a criticat și el faptul în care o parte a presei a decis să relateze informațiile privitoare la acest accident.

„Deontologii nu puteau ocoli știrea și atunci au dat-o așa: că o fată de 63 de ani a lovit un motociclist de 55 de ani.

Teza pe care încearcă să o strecoare pentru a o scăpa de vina este că ăla este rezervist din Ministerul de Interne, nu întâmplător a avut loc acest incident”, a afirmat Mirel Curea, în cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

Monica Macovei susține că este nevinovată, însă polițiștii o contrazic

Reamintim că astăzi, 11 octombrie, s-a aflat că, potrivit cercetărilor de la fața locului efectuate de către polițiști, s-a stabilit că de vină pentru producerea accidentului rutier ar fi chiar Monica Macovei.

Fostul ministru al Justiției ar fi intrat pe contrasens, încercând să taie curba, moment în care a lovit grav o motocicletă, pe drumul național care leagă Mangalia de stațiunea 2 Mai, relatează Antena 3.

Bărbatul care se afla pe motocicletă a ajuns de urgență la Spitalul Județean Constanța, la Terapie Intensivă, cu răni grave.

Ȋntr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, la câteva ore după accident, fostul ministru spunea că nu ea ar fi vinovată de producerea accidentului și că nu ar fi ajuns pe contrasens.

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart.

Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul să își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, se arată în mesajul de sâmbătă seară al Monicăi Macovei.