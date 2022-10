Răsturnare de situație în cazul accidentului în care a fost implicată Monica Macovei sâmbătă, 8 octombrie.

Cine este, de fapt, vinovat pentru accidentul din acest weekend?

Potrivit cercetărilor de la fața locului efectuate de către polițiști, s-a stabilit că de vină pentru producerea accidentului rutier ar fi chiar fostul ministru al Justiției.

Monica Macovei ar fi intrat pe contrasens, încercând să taie curba, moment în care a lovit grav o motocicletă, pe drumul național care leagă Mangalia de stațiunea 2 Mai, relatează Antena 3.

Bărbatul care se afla pe motocicletă a ajuns de urgență la Spitalul Județean Constanța, cu răni grave.

Sâmbătă, Monica Macovei afirma că este nevinovată

La câteva ore după ce s-a petrecut totul, sâmbătă seară, Monica Macovei afirma tocmai contrariul celor stabilite acum de către polițiști.

Ȋntr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, fostul ministru spunea că nu ea ar fi vinovată de producerea accidentului și că nu ar fi ajuns pe contrasens.

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart.

Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul să își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, se arată în mesajul de sâmbătă seară al Monicăi Macovei.

„Tata este la Terapie Intensivă, următoarele zile sunt decisive. Este rău”, scria duminică dimineață fiul motociclistului accidentat

Fiul motociclistului accidentat de către fostul ministru al Justiției se afla la acel moment în străinătate și cerea disperat, tot sâmbătă seară, detalii despre soarta tatălui său, pentru că reprezentanții spitalului nu răspundeau la telefon.

„Oameni buni, stie cineva despre accidentul moto in care a fost implicata Monica Macovei? Motociclistul este tatal meu si nu stiu nimic despre el. La spital nu imi raspunde nimeni. Va rog mult, orice informatie”, scria Alexandru Ilie pe un grup de Facebook.

Ulterior, acesta a revenit duminică dimineață cu un alt comentariu.

„Oameni buni, tata este la terapie intensiva, urmatoarele zile sunt decisive. Este rau. Am vazut ca mi-ati scris, va multumesc mult, dar este o nebunie totala.

Acum plec din Spania si ma duc la el. Daca o sa fie mai bine, o sa scriu aici. Multa sanatate!”, a mai scris fiul bărbatului accidentat de Monica Macovei.